آهوی سهرین گرفتار در دام شکارچی غیر مجاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان زنجان قربانعلی محمدپور افزود: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر شکار غیرمجاز و نگهداری تاکسیدرمی آهو همچنین زنده‌گیری و نگهداری کبک در منزل توسط یک فرد متخلف در زنجان، پس از دریافت مجوز مقام قضایی استان مبنی بر بازرسی از منزل فرد متخلف بلافاصله مأموران یگان حفاظت شهرستان به ‌اتفاق مأموران نیروی انتظامی از منزل فرد متخلف بازدید و موفق به دستگیری فرد متخلف شدند.

وی ادامه داد: از منزل فرد متخلف تاکسیدرمی یک رأس آهوی نر، مقداری گوشت آهوی تازه شکار شده، دو قطعه کبک زنده، دو قفس مخصوص نگهداری کبک، یک قبضه اسلحه ته پر دولول، یک قبضه اسلحه ته پر تک لول و ۱۱۰ تیر فشنگ ساچمه زنی کشف و ضبط شد.

محمدپور با بیان اینکه پرونده تخلف این متخلف تنظیم و جهت رسیدگی تحویل مراجع قضایی استان شده است گفت: متأسفانه علی‌رغم تذکرات مکرر برخی متخلفین به خود اجازه می‌دهند از قانون تخطی نموده و اقدام به شکار غیرمجاز گونه‌های حیات‌وحش می‌کنند که خوشبختانه با همکاری دوست‌داران و همیاران محیط ‌زیست استان همچنین تلاش شبانه‌روزی محیط بهابرگان بالاخره در دام قانون گرفتار شده و مطابق قانون با تدبیر مقامات قضایی استان برخورد لازم صورت خواهد پذیرفت.