تعیین مدیریت واحد اجرایی میدان امام(ره) تا یک ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور امروز در حاشیه برگزاری کارگروه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در طرح آمایش سرزمین استان اصفهان محور توسعه این استان گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و ایجاد کریدور علم و فناوری برای ۵ سال آینده تعریف شده است، اظهار داشت: در این راستا با همکاری مسئولان استان در شورای برنامهریزی برنامههایی برای تحقق این امر صورت گرفته است.
وی ایجاد زیرساختهای مناسب برای توسعه گردشگری در استان را ضروری دانست و افزود: در حال حاضر ایجاد هتل و افزایش تعداد تختخواب هتل ها از اولویت ایجاد این زیر ساختهاست که مورد توجه جدی قرار گرفته است.
استاندار اصفهان ظرفیت فعلی هتلهای استان اصفهان را ۱۲ هزار و ۵۰۰ تخت خوب اعلام کرد و بیان داشت: در برخی موارد و به ویژه در تعطیلات نوروز این ظرفیت به ۲۰ هزار تخت خواب تبدیل میشود و این ظرفیت تا خرداد ماه سال آینده رزرو شده است.
وی با اشاره به وجود ۱۰ هتل نیمه کاره در سطح استان اصفهان نیز گفت: تکمیل این هتلها می تواند ۳ هزار و ۵۰۰ تخت به تعداد تختهای هتل استان اصفهان اضافه کند.
زرگرپور با اشاره به تسهیلات تخصیص یافته سرمایه گذاران هتل سازی در اصفهان اظهار داشت: با توجه به استقبال سرمایهگذاران از تسهیلات در نظر گرفته شده در سال جاری کلنگ ۵ هتل ۴ تا ۷ ستاره در اصفهان به زمین خواهد خورد.
وی با اشاره به تقاضای سرمایه گذار اماراتی در خصوص ساخت هتل ۷ ستاره در اصفهان بیان داشت: همچنین ساخت هتل هما در صفه، هتلی در خیابان باغ گلدسته و یک هتل در خیابان چمران در حال حاضر در حال پایه ریزی است و تا دو سال آینده بهره برداری خواهند رسید و ۵۰ درصد به ظرفیت فعلی تخت ها در هتلهای استان اضافه خواهد کرد.
ضرورت سرمایهگذاری در مناطق ویژه گردشگری اصفهان
استاندار اصفهان در ادامه توجه به سرمایه گذاری در مناطق ویژه گردشگری را ضروری دانست و گفت: برای توسعه صنعت توریسم باید این مناطق ازجمله ورتون، افوس، کمپ عشایری سمیرم و دیگر مناطق تعیین شده مورد توجه قرار گیرند.
وی با اشاره به ایجاد مدیریت واحد میدان امام (ره) با توجه به تنوع مشاغل و دستگاههای مختلف در این میدان نیز گفت: این مدیریت تا یک ماه آینده توسط استاندار معرفی خواهد شد و وظیفه ایجاد هماهنگی بین ارگانها و مشاغل موجود در این میدان را بر عهده خواهد داشت.
زرگرپور ساماندهی مراسمهایی که در میدان امام (ره) برگزار میشود را نیز ضروری دانست و گفت: بر این اساس با تشکیل مدیریت واحد علاوه بر ساماندهی مشاغل و فعالان این میدان برخی از مراسمهایی که ضرورتی در برگزاری در این میدان ندارد نیز از این میدان حذف و به محلهای دیگر انتقال داده خواهد شد.
وی با بیان اینکه جمع آوری مشاغل مزاحم در میدان امام (ره) نیز در دستور کار قرار دارد، بیان داشت: مشاغل غیر مرتبط با صنایع دستی و سوغات اصفهان به جز راسته طلافروشان، کفاشان و آهنگران از این میدان برچیده خواهد شد.
استاندار اصفهان با اعلام خبر ساماندهی منطقه گردشگری کویر مرنجاب نیز گفت: با اعلام تقاضای یکی از سرمایه گذاران بخش خصوصی راه اندازی سیستم خدماتی تلفن همراه، محل استراحت برای کویر نوردان در این منطقه در آیندهای نزدیک اتفاق خواهد افتاد.
نظر شما