اجرای طرح میقات الرضا در استان سمنان/ ایجاد شغل برای ۴۵۰۰ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی صبح پنجشنبه در جلسه هم اندیشی طرح میقات الرضا که با حضور هیئت امنای بقاع متبرکه استان سمنان در امامزاده یحیی(ع) سمنان برگزار شد، گفت:برای این طرح یک همایش ملی در ۹بهمن ماه برگزارمی شود تا این طرح به صورت قوی درکشور برای زائرین امام رضا (ع)به اجرا در آید.

وی با یادآوری اینکه سالانه حدود ۲۵ میلیون نفر برای زیارت امام رضا(ع)از استان سمنان عبور می کنند افزود: باید سعی شود تا مسافران در امامزاه ها توقف کنند و از امکانات رفاهی و فرهنگی این امامزاده ها بهره ببرند.

مدیر کل اوقاف وامورخیریه استان سمنان با اشاره به اینکه سال گذشته متاسفانه ۲۹۹ نفر درجاده های استان کشته شده اند که علت عمده آن رانندگی بیش از حد و خستگی بوده است تصریح کرد: طرح میقات الرضا می تواند جلوی بسیاری از ناهنجاری هایی که براثر این حادثه اتفاق می افتد جلوگیری کند.

واحدی ۴۰ بقعه استان سمنان را میزبان طرح میقات الرضا ذکر کرد و گفت: مسئولان استانی دغدغه های لازم را برای اجرای این طرح را دارند و پیگیری های لازم برای اجرای این طرح درحال انجام است .

وی تأکید کرد: این طرح بسیار خوبی برای رونق گردشگری مذهبی است تا زائران از اماکن مذهبی استان سمنان دیدن کنند و با جاذبه های گردشگری منطقه آشنا شوند.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان سمنان تصریح کرد: با اجرای این طرح برای حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر شغل پایدار و موقت ایجاد می شود که آمار بیکاری استان را کاهش می دهد و آورده های دیگری نیز خواهد داشت.

واحدی در خاتمه با بیان اینکه این طرح با هدف ایجاد بستر برای زیارت با معرفت امام رضا آماده شده است تا زائران با درک بیشتری این امام رئوف را زیارت کنند، اظهار کرد: تمامی هیئت امنای این بقاع متبرکه باید آمادگی لازم را برای اجرای این طرح داشته باشند تا بتوانیم خدمات باکیفیتی به این زائران ارائه دهیم.