2 میلیون دانشجوی ایرانی در خارج اند/ تقویت زبان انگلیسی در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، رستمی در دومین هم اندیشی دانشجوی ایرانی، فرهنگ اسلامی، پیام جهانی که در تالار شیخ انصاری دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به چالش های آموزشی در کشور، گفت: باید به چالش های موجود در نظام آموزشی از متوسطه تا آموزش عالی توجه کنیم چرا که از رویکردهای مهمی است که منجر به تولید می شود.

وی افزود: هر ساله یک میلیون دانشجوی کارشناسی ارشد فارغ التحصیل می شوند که تنها یک چهارم آنها در دوره بالاتر پذیرش می شوند و بخش دیگر آنها به کشورهای مختلف سفر می کنند و باید آنها را به رشته های دیگری که نیاز آینده کشور است هدایت کنیم.

معاون سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با بیان اینکه باید بر اساس سند چشم انداز، شبکه علمی در بین کشورهای اسلامی ایجاد کنیم، گفت: به روز رساندن اطلاعات و شرکت در مجامع علمی در کشورهای مختلف باید در دیپلماسی ما شکل بگیرد و باید به این نکته اشاره کنم که در کشوری مانند اتریش 2 هزار پزشک ایرانی در بیمارستان های مختلف فعالیت می کنند که اگر این تعداد از آنجا خارج شوند شبکه پزشکی اتریش به خطر می افتد و باید بتوانیم آنها را جذب داخل کشور کنیم و از ظرفیت های آنها استفاده کنیم.

رستمی در ادامه اظهار داشت: نزدیک به 2 میلیون دانشجوی ایرانی در کشورهای مختلف مشغول به تحصیل هستند و این کشورها برنامه ای دارند که تا سال 2015 این جمعیت را به 8 میلیون دانشجوی خارجی برسانند و این چالشی است که برای کشورهای در حال توسعه وجود دارد و تاکید می کنم که باید زبان انگلیسی برای استفاده از دانش کشورهای مختلف از سطح آموزش و پرورش تا دانشگاه تقویت شود.