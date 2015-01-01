پرداختن به اخلاق رسانه ای از ضرورت های دنیای امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا غفاری‌پور امروز در همایش بسیج، رسانه و گفتمان ولایت اظهار داشت: مطابق آموزه های دینی هر فرد بسته به میزان علم خود دارای رسالت روشنگری است و بر این اساس وظیفه اصلی رسانه های بسیجی نیز فعالیت در راستای ارتقای سطح آگاهی مردم و اطلاع رسانی است.

وی با اشاره به اینکه رسانه ها و مطبوعات باید دقت کنند که در کنار کار ارزشمند خبری از پرداختن به اخلاق رسانه ای غافل نشوند، افزود: این امر به معنای یقین بر صحت اخبار بدون دخالت دادن گمانه های ذهنی است ضمن اینکه بیان منبع صحیح خبر، دوری از سلیقه ای عمل کردن و عدم دخالت دادن اغراض شخصی از نکات مهمی است که برای آراستن خبر به زیور اخلاق باید به آن دقت کنیم.

نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان تاکید کرد: صداقت در نگارش خبر، بیان و دفاع از حق و حقانیت و انعکاس صحیح و به موقع اخبار در کنار صحت خبر و پرهیز از جعل و کتمان اخبار موضوعات مهمی هستند که در جامعه خبری باید مورد توجه قرار گیرند.

وی بیان داشت: رسانه ها باید دقت کنند که صحت خبر فدای مواردی همچون تیترهای خلاف برای جذابیت دادن به اخبار نشود و منافع نظام و انقلاب و مردم بر تمام ارکان دیگر ارجحیت داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان با اشاره به دیگر آسیب های رسانه ای ابراز داشت: برخی رسانه ها با اخبار کذب و خلاف واقع و پیش از مطلع شدن از صحت برخی اخبار، پوشش ناکامل خبر و قطع و تحریف آن روحیه امیدواری در جامعه را تضعیف و گاه موجب تشنج در اجتماع می شوند.

وی اضافه کرد: در نقطه مقابل رسانه های با اخلاق نظام اسلامی با اخبار امیدبخش و واقعی از ارزش‌های دینی، اسلامی، انقلابی دفاع می کنند که عملکرد آنها باید مورد تقدیر قرار گیرد.