به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز از فرمانداری اشتهارد بازدید کرد.

عبادالله کامکار در نشستی مشترک با فرماندار شهرستان اشتهارد در جریان آخرین وضعیت ساختاری و نیروی انسانی فرمانداری این شهرستان و بخشداری تابعه قرار گرفت.

کامکار از وجود دو شهرک صنعتی مستقر در این شهرستان بعنوان ظرفیت های بالقوه ای برای استان البرز یاد کرد.

وی در ادامه اذعان داشت: چارت سازمانی فرمانداری و ادارات باید احصاء شود در این صورت می توان از همه ظرفیت های موجود برای رشد و توسعه استان و همچنین شهرستان اشتهارد استفاده مطلوبی کرد.

این مسئول در ادامه با اشاره به ضرورت مناسب بودن ساختمان ادارت، یادآور شد: باید برای احداث ساختمان ادارت در شورای برنامه ریزی تصمیمات مطلوبی اتخاذ شود.

کامکار با اشاره به نیروی انسانی موجود در فرمانداری اشتهارد، بیان کرد: اگر در تامین نیروی انسانی در فرمانداری این شهرستان محدودیت وجود دارد باید نیروی انسانی کیفی مد نظر قرار گیرد.

این مسئول بروز رسانی دانش کارکنان را به واسطه آموزش ضروری دانست و گفت: برای آموزش و پژوهش بودجه اختصاص می یابد چرا که معتقدیم آموزش به ارتقاء دانش نیروی انسانی کمک شایانی خواهد کرد.

گفتنی است؛ یکی از مشکلات شهرستان اشتهارد کمبود آب شرب است که در این بازدید مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی از بخشداری، شهرداری و شرکت گاز این شهرستان بازدید کرد.