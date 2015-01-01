برگزاری سومین تمرین تیم ملی در دومین روز حضور در سیدنی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال ایران که در مرحله آخر دوران آماده‌سازی پیش از حضور در جام ملت‌های آسیا حضور دارد، امروز پنجشنبه در عصر دومین روز این اردو، سومین جلسه تمرینی خود را برگزار کرد تا ملی پوشان بیشتر به شرایط مدنظر کادرفنی نزدیک شوند.

در این تمرین که حدود یک ساعت و 30 دقیقه به طول انجامید، به غیر از تمرینات روزمره آمادگی جسمانی، بازیکنان در دو گروه راه‌های رسیدن به دروازه حریفان و دفاع در برابر حملات مهاجمان حریف را تمرین کردند.

در بخش حمله سرمربی تیم ملی راه‌های مختلفی را برای نزدیک شدن هافبک‌های میانی و مهاجمان تیم ملی به دروازه حریف تدارک دید و تلاش می‌‎کرد برنامه‌های خود را به بازیکنان دیکته کند.

به غیر از تمرین عصر، ملی پوشان ایران صبح امروز هم تمرین کرده بودند.

تصاویر تمرین عصر پنجشنبه تیم ملی را در زیر مشاهده می‌کنید: