شرایط برای توسعه روستا ها فراهم است/ برگزاری همایش بحران آب در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیک بخت ظهر پنج شنبه در همایش توسعه و اشتغال پایدار روستایی استان همدان با بیان اینکه امروز نماینده دهیاری ها صحبت های خوبی ارائه کردند، اظهارداشت: زمانی که دهیار خوب باشد بار مسئولیت مسئولان سنگین تر می شود.

وی با بیان اینکه همه چیز برای ارتقا سطح توسعه روستا ها مهیا است، بیان کرد: دولت تدبیر و امید آمده است تا کار کند و برای مسئول مدیر روستایی کشور فرد خوبی را برگزیده است.

استاندار همدان با بیان اینکه خیلی امیدواریم روستا ها سامان بگیرد و شاهد توفقیات بیشتری در روستا ها باشیم، ادامه داد: دولت به این نتیجه رسیده بیشتر مانع پیشرفت و آینده نگری نفت بوده است.

نیک بخت با بیان اینکه در چند سال گذشته ۸۰۰ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد ایجاد شد، عنوان کرد: مشخص نیست که درآمد حاصل از نفت در کجا هزینه شده است و اگر نفت تمام شود باید چکار کنیم پس به این نتیجه رسیدیم که فکر کنیم نفت نداریم.

وی با بیان اینکه زمانی که به این نتیجه رسیدیم که بدون نفت هم می توان کار اقتصادی انجام داد آن زمان است که باید روستا ها را آباد و تقویت کنیم و تولید روستا را بالا ببریم، عنوان کرد: شرایط توسعه روستایی در استان همدان بسیار عالی است.

استاندار همدان با بیان اینکه در استان همدان قصد نداریم سطح زیر کشت را افزایش دهیم پس صنایع تبدیلی باید تقویت شود، ابراز داشت: اگر ۱۰ درصد از آب کشاورزی استان همدان صرفه جویی و بهینه مصرف شود پنج سد معادل سد اکباتان همدان آب صرفه جویی می شود.

محمد ناصر نیک بخت با بیان اینکه برای سه میلیون تن از محصولات کشاورزی استان همدان باید صنایع تبدیلی ایجاد شود، عنوان کرد: صنایع تبدیلی باید به روستا برده شود.

وی با بیان اینکه نبود برنامه مشکل روستا های کشور و استان همدان بود، ادامه داد: به توسعه روستا امید بسته ایم و با برنامه دولت تدبیر و امید و حمایت های رئیس جمهور توسعه روستایی موفق خواهد شد.

استاندار همدان با بیان اینکه تعاونی های روستایی به زور سه درصد در اقتصاد کشور سهم دارند، ابراز داشت: دلیل کم بودن سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور فعالیت بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش تعاونی در اقتصاد است.

نیک بخت با بیان اینکه بخش خصوصی سرمایه و بخش دولتی توان و قدرت در اختیار دارد، عنوان کرد: تعاونی نه قدرت و نه سرمایه دارد ولی می خواهد از سرمایه های خرد استفاده کند و رقیب بزرگی مثل دولت داشته باشد.

وی با بیان اینکه برای جذب سرمایه های خرد مردم تعاونی ها باید فعال شوند، ادامه داد: امسال حداقل دو هزار میلیارد تومان پول به دست کشاورزان استان همدان آمد.

استاندار همدان با بیان اینکه امسال ۳۱۵ میلیارد تومان از محل فروش گندم، هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از محل فروش سیب زمینی و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل فروش سیر، گردو، یونجه و غیره به کشاورزان استان همدان پرداخت شد، عنوان کرد: تعاونی ها اگر فعال شوند و بخشداران صاحبان تولید را بشناسند می توانند از این پول ها در قالب تشکل و تعاونی استفاده کنند و برای روستا مولد کار شود.

محمد ناصر نیک بخت با بیان اینکه در برخی از روستاهای استان همدان مهاجرت معکوس وجود دارد، عنوان کرد: مهاجرت معکوس استان کم است و باید در این راستا تلاش بیشتری شود.

وی با بیان اینکه توسعه و آبادی روستا به معنی آبادی شهر است و روستا اگر آباد نشود و روستایی شغل نداشته باشد حاشیه نشین شهر می شود، ابراز داشت: روستایی اگر وارد شهر شود دام خود را می فروشد و حاشیه نشین و حاشیه نشینی موجب اشتغال کاذب و ناپایدار می شود.

استاندار همدان با بیان اینکه اگر به روستا رسیدگی شود هم به روستا و هم به شهر رسیدگی شده است، عنوان کرد: عشایر جامعه سوم نباید فراموش شود.

نیک بخت با بیان اینکه بهترین شرایط گردشگری، صنایع دستی، تولید محصولات کشاورزی و اشتهار فرش استان همدان همه مربوط به روستا ها است، بیان کرد: باید همه این مسائل احیا شوند.

وی از برگزاری همایش بررسی بحران آب در ۱۷ دی ماه امسال خبر داد و اظهار داشت: فرمانداران با اطلاعات کامل و مطالعه در همایش حاضر شوند.

رماندار همدان:

شاخص های توسعه را به روستاها گسترش دهیم

فرماندار همدان با بیان اینکه برای همه ثابت شده که روستا یک سرزمین و نظام اجتماعی است و عناصری مولد در آن زندگی می کنند و نقش موثر استراتژیکی در کشور دارند، اظهار داشت: جمعیت روستایی در قبل از انقلاب ۷۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می داد اما متاسفانه امروزه دیگر روستاها این درصد جمعیت را ندارند.

علی تعالی با بیان اینکه مهاجرت روستاییان به شهر تبعات ناگواری را برای روستاها و شهرها به دنبال داشته است، بیان داشت: در دهه ۶۰ با بحران های اجتماعی مکرری در کشور روبه رو شدیم که به بحران های امنیتی تبدیل و جرقه و آتش آن هم از حواشی شهرها آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه بحران‌های امنیتی در شهرها از نقاط حاشیه شهرها شروع می شود، ابراز داشت: مهاجرت روستاییان به شهر مشکلات بسیاری برای کلان شهرها ایجاد و آرامش و شهرنشینی را مختل کرده است و باید توجه داشت این مهاجرت ها چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت.

فرماندار همدان عنوان داشت: باید به سمتی حرکت کنیم که روند مهاجرت به شهرها از روستاها کند یا متوقف شود چراکه اگر این اتفاق نیفتد نمی‌توانیم تضمین کنیم که جمعیت باقی مانده در روستاها در این حد باقی بماند.

تعالی با بیان اینکه فرهنگ شهرنشینی با فرهنگ روستانشینی متفاوت است و این امر باعث به وجود آمدن ناهنجاری های بسیاری می شود، ادامه داد: نیروهای مهاجر ناهنجاری هایی را در سطح شهرها به وجود می آورند که از جمله آنها اشتغال کاذب و ناهنجاری هایی در حشیه شهر ها است.

وی با بیان اینکه اگر به حاشیه ها که مشکل اصلی شهرهاست توجه کنیم بخش قابل توجهی از مشکلات حل می‎شود، اذعان داشت: شکل‌گیری کانون‌های جمعیتی در حاشیه شهر یکنواخت نیست و به دنبال این مسئله سکونت گاه‌های ناهمگون در حاشیه شهرها ایجاد می‎شود.

فرماندار همدان اذعان داشت:با توسعه مهاجرت روستاییان به شهر به تدریج شاهد بحران‌های اجتماعی در حاشیه شهرها خواهیم

بود و وضعیت شهری، وضعیت تولید و اشتغال با مهاجرت از روستاها به شهرها با بحران مواجه خواهد شد.

علی تعالی با بیان اینکه باید شاخص های توسعه را به روستاها گسترش دهیم و اشتغالزایی و کارآفرینی را برای آنان به وجود آوریم تا باعث ماندگاری افراد در روستاها شویم، عنوان کرد: خدمات زیرساختی به روستاهای شهرستان ارائه شده است و اگر در روستاها اشتغالی ایجاد نشود این خدمات برای آنها سربار بوده و به مشکلات آنها اضافه می کند.

وی با بیان اینکه باید عرصه های دیگری نیز برای روستاییان به غیر از کشاورزی تعریف کنیم و در دولت تدبیر و امید نیز حرکت خوبی برای توسعه روستایی آغاز شده است، ادامه داد: یکی از کارها در روستاها شناسایی مشکلات روستاها، آشنایی و شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های روستاها و همچنین شناسایی استعدادها و توانایی های روستاها است که می تواند به مسئولان کمک کند.