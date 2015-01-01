عدم دفع فاضلاب درخوسف عامل معضلات بهداشتی/آغاز طرح فاضلاب سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فرجامی‌فرد ظهر پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به منظور تشریح دستاوردهای وزیر نیرو به شهرستان خوسف اظهارکرد: در جریان سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به خراسان جنوبی، شهرستان خوسف میزبان وزیر نیرو بود که سفر وی به این شهرستان مایه خیر و برکت برای مردم بود.

وی با انتقاد بر اینکه شهر خوسف بر روی بستر سنگ قرار گرفته است، افزود: احداث شبکه فاضلاب شهرستان خوسف ضروری است که این خواسته مردم این شهر در جریان سفر وزیر نیرو به شهرستان خوسف پیگیری شده است.

فرماندار شهرستان خوسف ادامه داد: درحال حاضر امکان دفع فاضلاب در شهرستان خوسف وجود ندارد که این عامل سبب مشکلات بهداشتی و زیست محیطی زیادی برای شهروندان شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح فاضلاب شهرستان خوسف در چند سال گذشته انجام شده است، گفت: هم اکنون این طرح نیازمند بازنگری است که اعتبار مطالعه مجدد این طرح توسط فرمانداری تامین شده است.

فرجامی فرد خبر داد: اجرای طرح فاضلاب شهر خوسف با توجه به قول وزیر نیرو در سال‌های ۹۴ تا ۹۵ اجرایی می شود که برای اجرای این طرح به ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

وی با اشاره اینکه خراسان جنوبی ۱۷ سال با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند، افزود: این خشکسالی باعث خشکیدن منابع آبی و کمبود آب کشاورزی این شهرستان در سالهای گذشته شده و همچنین حفر چاه در بالا دست چاه های شهرستان خوسف باعث کم آب شده چاه های این شهرستان شده است.

بلاتکلیفی انتقال آب به شهرک صنعتی شهید رحمانی خوسف

فرماندار شهرستان خوسف افزود: جابجایی در چاه های حفر شده و احداث سد زیرزمینی برای استفاده از رواناب‌های فصلی و امکان استفاده از آب تصفیه خانه فاضلاب بیرجند برای کشاورزی از پیشنهادات ما به برای رفع این مشکل به وزیر نیرو بوده است.

وی انتقاد کرد: آبرسانی به شهرک صنعتی شهید رحمانی شهرستان خوسف از حدود هشت سال گذشته در این شهرستان آغاز شده که تاکنون به اتمام نرسیده است.

فرجامی فرد با بیان اینکه آبرسانی به شهرک صنعتی خوسف از اهمیت زیادی برخودار است، گفت: در حال حاضر یک سرمایه گذار چینی برای احداث کارخانه چدن در این شهرک اعلام آمادگی کرده است که این کارخانه در سال آینده به بهره برداری می رسد و نیازمند آب است.

افتتاح کارخانه چدن شهرستان خوسف در سال آینده

وی ادامه داد: برای تکمیل پروژه مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که وزیر نیرو قول مساعدی برای تأمین آن داده است.

فرماندار شهرستان خوسف عنوان کرد: با افتتاح کارخانه چدن در این شهرستان برای ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد و هم اکنون تمام تجهیزات این کارخانه توسط سرمایه گذار خریداری شده است.

وی ادامه داد: کارخانه چدن این شهرستان با تلاش و قول سرمایه گذار در سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: در حال حاضر به ۲۰ روستای شهرستان خوسف به وسیله تانکر آبرسانی می شود و شبکه های آبرسانی برخی از روستا ها نیز فرسوده و نیازمند بازسازی است.

فرجامی فرد افزود: برای بازسازی شبکه های روستایی این شهرستان به ۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.

وی عنوان کرد: در جریان سفر وزیر نیرو به شهرستان مقرر شد برای احداث مجتمع‌های آبرسانی روستایی برنامه‌ریزی شده تا همه روستاها از آب شرب برخوردار شوند.

فرماندار شهرستان خوسف با اشاره به احداث بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهرستان خوسف نیز گفت: هم اکنون این پروژه دارای ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی است که در سال گذشته این پروژه ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار دریافت کرده است.

وی تصریح کرد: در سال جاری نیز از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ برای این پروژه یک میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است که این پروژه با اعتبار بالغ بر سه میلیارد تومان به اتمام می رسد.

فرماندار خوسف از تأمین روشنایی ورودی شهر خوسف تا دهه فجر امسال خبر داد و افزود: ورودی این شهر به دلیل عدم برخورداری از روشنایی مناسب یکی از نقاط حادثه‌خیز بوده است.

راه اندازی درمانگاه شبانه روزی از نیازهای ضروری شهرستان خوسف

وي با بيان اينكه شهرستان خوسف با ۱۶ هزار و ۲۹ کیلومترمربع، سومین شهرستان وسیع خراسان جنوبي است، گفت: اين شهرستان با جمعیتی بالغ بر هفت هزار و ۵۶۴ خانوار دارای بیش از ۲۰۰ روستا است.

فرجامی فرد عنوان کرد: ۹۰ درصد اشتغال مردم شهرستان خوسف در بخش کشاورزی است و اين شهرستان دارای ۹۳۳ منبع آبی و هشت هزار و۴۴۹ هکتار اراضی زراعی و سه هزار و ۴۰۹ هکتار اراضی باغی است.

وي با اشاره به اینکه طول راه‌هاي شهرستان خوسف هزار و ۳۳۲ کيلومتر است، گفت: متوسط راههای آسفالته استان ۵۰ درصد است در حالي كه اين رقم برای شهرستان خوسف ۳۹ درصد است.

فرماندار شهرستان خوسف آسفالت شدن راه آبگرم لوت به ناي بند و معدن قلعه زري به سمت شهداد کرمان را از مهمترين خواسته مردم شهرستان خوسف دانست و گفت: احداث این مسیر باعث رونق تجارت و تسریع و تسهیل جابجایی و ترانزیت کالا، فعال شدن معادن و رونق اشتغال می شود.

وي همچنين خواستار شبانه روزی شدن مرکز بهداشتی درمانی خوسف شد و افزود: مردم این شهرستان مجبورند بعد از وقت اداری و ایام تعطیل، برای انجام کارهاي کوچک درمانی به مرکز استان مراجعه كنند.

نیاز ۱.۵ میلیارد تومانی مجتمع فرهنگی هنری

فرجامی فرد با بیان اینکه شهرستان خوسف استخر شنا ندارد، گفت: زمین این پروژه کلنگ زنی شده که این پروژه برای تکمیل به یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه مجتمع فرهنگی هنری و سالن آمفی تئاتر در شهرستان خوسف از سال ۸۴ با زير بناي ۱۶۰۰ متر مربع آغاز شده است، افزود: این پروژه دارای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی است.

فرماندار شهرستان خوسف ادامه داد: برای تکمیل این پروژه به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز داریم.

وی وجود دو شهرک صنعت و وجود ۳۳ درصد ذخایر معادن استان با ۲۹ درصد انواع مواد معدني از پتانسيل‌هاي بخش صنعت و معدن اين شهرستان برشمرد.

فرجامی فرد با اشاره به نرخ بیکاری این شهرستان نیز گفت: در حال حاضر نرخ بیکاری در این شهرستان ۴.۲ درصد است و بر اساس آخرين آمار جمعيت شاغل خوسف ۹ هزار و ۵۲۷ نفر است.

وی اضافه کرد: شهرستان خوسف در ۱۳ دی ماه میزبان کاروان سلامت و امید هلال است که این کاروان با ارائه خدمات رایگان به این شهرستان سفر خواهد کرد و این برنامه به صورت زنده و مستقیم از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی پخش خواهد شد.