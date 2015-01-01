منافع جهان اسلام نباید با تصمیم دیگران تعیین شود/ موفقیت در پناه قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در افتتاحیه پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان، گفت: این موضوع را به فال نیک می گیرم که سرآغاز پنجمین دوره مسابقات قرآنی دانشجویان عزیز مسلمان از 47 کشور جهان در روز آغاز امامت ولی الله الاعظم امام عصر(عج) و در آستانه هفته وحدت و میلاد مبارک رسول گرامی اسلام(ص) و همچنین در اولین روز سال نو میلادی که ایام به نام عیسی مسیح روح الله و کلمه الله است، بوده است.

وی اضافه کرد: انس با قرآن آن هم اگر از نسل جوان و آن هم از دانشگاه و دانشگاهیان باشد، جلوه خاص دارد. زیرا مهمترین پیوند میان جهان اسلام و مسلمانان جهان بی تردید قرآن مجید است.

رئیس جمهور ادامه داد: قطعا مناسک مسلمانان هم ما را به ما هم پیوند می دهد. صلوة و صوم و زکات و حج و جهاد و امر و به معروف و نهی از منکر هم ما را به یکدیگر نزدیک و متصل می سازد.

روحانی تصریح کرد: مراسم بسیار مهم عبادی سیاسی حج هم بستر وحدت مسلمان است. عشق به پیامبر(ص) و خاندان پیامبر هم مایه وحدت ما مسلمانان است، اما بی تردید قرآن آن ثقل اکبر است که گفته است:إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی و سپس فرمود: إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا أَبَداً.

وی افزود: در میان همه ادیان آسمانی تنها کتاب آسمانی که حفظ شده و تحریف نشده است، قرآن مجید است. امروز در میان مردم کتب آسمانی دیگری حضور دارند، تورات و انجیل و ... نیز هست اما آن کتابی که در همان صورتی که نازل شده به همان ترتیبی که پیامبر(ص) از لحاظ تنظیم خواسته که از سوره حمد آغاز شود و با سوره ناس ختم شود، آن کتابی که یک آیه آن، یک سطر آن، یک کلمه آن، یک حرف آن و یک اعراب آن دست نخورده، آن قرآن مجید، کتاب ما مسلمانان است.

رئیس جمهور تصریح کرد: این کتاب تنها مایه رحمت برای ما مسلمانان نیست، قرآن مایه رحمت، برکت، نور برای همه مردم جهان و تاریخ بوده، هست و خواهد بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه قرآن راه تفکر را برای بشر باز کرد اظهار داشت: قرآن تنها کتاب شریعت نیست که ویژه مسلمانان باشد بلکه کتاب معرفت، حکمت و جهان بینی جدید است، قرآن هم اخلاق دارد، هم شریعت، هم طریقت و هم معرفت.

وی افزود: آیات قرآن ظاهری بسیار زیبا و باطنی عمیق دارند، قرآن که خود ظاهر و لفظ و شکل و ترکیبش معجزه است اگر انس و جن هم جمع شوند همانند این کتاب را نخواهند توانست نوشت.

روحانی تاکید کرد: این کتاب ساخت ظاهری اش هم امکان ناپذیر است و زیبایی ظاهری اش تکرارناپذیر و اگر همه عالمان و متفکران جمع شوند نه همه قرآن که حتی 10 سوره و حتی یک سوره آن را نیز نمی توانند خلق کنند اما در عین حال مهمتر از اعجاز کلامی و زیبایی قرآن، عمق باطنی آن است.

رئیس جمهور با بیان اینکه قرآن تنها برای این نیست که آیات آن را به خوبی و با لحنی خوش و زیبا بخوانیم و فضای جامعه را معطر کنیم، حظ و لذت ببریم، گفت: قرآن حتی تنها برای این نیست که بفهمیم و عمل کنیم زیرا قرآن بالاتر از این است و راه را برای ما نشان می دهد.

وی تاکید کرد: قرآن راه هدایت، پیشرفت، توسعه، تمدن، وحدت، برادری، اتحاد و خودباوری را نشان می دهد و مگر این چنین نبود که مسلمانان قرون اولیه دروازه های علم را گشودند.

روحانی تصریح کرد: آن روزی که ما عقب ماندیم و از پیشرفت فاصله گرفتیم روزی بود که از قرآن جدا شدیم. بنابراین باید به قرآن برگردیم چرا که قرآن راه نجات و بازگشت است.

رئیس جمهور، مبارک‌ترین روز را برای بشر میلاد قرآن دانست و افزود: این قرآن است که قدر ما را ساخته است و می تواند قدر بشر و مسلمانان برای هدایت باشد. میلاد قرآن، میلاد نور و هدایت است و تولد وحی الهی، تولد سخن گفتن خدا با انسانهاست و چه افتخاری بالاتر از اینکه خدا با ما سخن گفته است، نه دیروز که امروز و هر روز.

وی افزود: خطاب قرآن برای دوره ای خاص نیست و قرآن نه زمان دارد و نه مکان، خطاب قرآن دائمی است و این چشمه ای است که همواره جوشان بوده و خواهد بود و این ما هستیم که در حد نیازمان از آن می آشامیم.

روحانی با تاکید بر اینکه قرآن مداوم در حال تحول است، گفت: برداشت هایی که ما از این چشمه امروز داریم، صد سال پیش بشر توان این برداشت ها را نداشت پس این چشمه جوشان و سخن نو برای ما دارد.

رئیس جمهور با اشاره به عباراتی مانند لعلکم تتفکرون و لعلکم تعقلون در کلام خدا، گفت: آیا این سخنان فقط برای دیروز است؟ این فلاح و رستگاری و گشایش هر روزه برای ماست، پس میلاد قرآن و میلاد پیامبر(ص) بالاترین نعمتی است که خداوند به مسلمانان و بشر داده است.

وی با اشاره به ایام ماه ربیع الاول و میلاد پیامبر(ص) گفت: اگر قرآن رشته پیوند بین همه مسلمانان باشد و مسلمانان بتوانند به درستی از آن بهره جویند به فلاح و رستگاری دست خواهند یافت.

روحانی با بیان اینکه خدا برای انسان سه کتاب را گشوده است، افزود: این سه کتاب برای این است که بشر از آنها استفاده کند و راه خود را بیابد، اولین کتاب، کتاب طبیعت و آفرینش است، همان کتابی که انسانها با درک و فهم عمیق از آن بایستی هر روز کشف جدید و پیشرفت روزافزونی را داشته باشند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: کتاب دیگر، کتاب تاریخ و عبرت از گذشته است، چرا که به ما امر شده از تاریخ بهره ببریم و ببینیم عاقبت دیگران چگونه بوده است، چگونه پیشرفت و شکست داشتند که در خود قرآن هم بخشی از آیات بر قصص و سرنوشت گذشتگان و تاریخ پیامبران اشاره دارد.

وی با اشاره به کتاب سومی که خداوند برای انسان گشوده است، افزود: این کتاب، کتاب وحی الهی و همان قرآن مجید است. بشر از این هر سه کتاب باید استفاده کند، چرا که قرآن خالقش همان خدایی است که خلق کننده آفرینش است. خالق قرآن همان خدایی است که تاریخ را به حرکت درآورده است.

رئیس جمهور با اشاره به وظیفه دانشگاه‌ها و اساتید در بهره گیری از کلام خدا و قرآن تاکید کرد: دانشگاه‌های ما، نسل جوان و اساتید ما بایستی از این قرآن استفاده کنند. امروز بیش از دیروز ما نیازمند بهره جویی از قرآن هستیم. ما امروز نیازمند به وحدت، علم، پیشرفت، خودباوری و ایستادگی هستیم و قرآن نیز می تواند در این راستا به ما راه رسیدن به این مسائل نشان دهد.

روحانی با بیان اینکه چرا باید دیگران در دنیا بتوانند برای سرنوشت مسلمانان تصمیم بگیرند، افزود: در سرزمین مسلمانان چکمه پوشان آنها حضور می یابند و برای جهان اسلام تصمیم می گیرند، چرا باید با تصمیم دیگران منافع جهان اسلام رقم بخورد و جهان اسلام در مسیری دیگر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: ما در پناه و اجرای قرآن می توانیم به تحقق منافع جهان اسلام برسیم.

رئیس جمهور کتاب قرآن را کتاب سیاست نیز دانست و افزود: قرآن چارچوب جامعه صحیح اسلامی و بشری را برای ما ترسیم کرده است.

روحانی با تاکید بر اینکه ما در جمهوری اسلامی با انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و در ادامه با هدایت های رهبر معظم انقلاب و با حضور مردم توانستیم تاکنون راه خود را ادامه دهیم، تصریح کرد: ما در این صحنه افتخار می کنیم که مسیر قرآن را انتخاب کردیم و امروز مسلمانان جهان نیز به قرآن، اسلام و فرهنگ اسلامی شان افتخار می کنند.

وی تاکید کرد: اگر خودباوری و وحدت در میان مسلمانان وجود داشته باشد و به هدایت های اسلامی پایبند باشیم، می توانیم مسیر آینده را برای کشورهای اسلامی بهتر بسازیم.