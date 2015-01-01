برخورد با مفسدان اقتصادی و سیاسی در سیره علوی یک ارزش اخلاقی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر پنجشنبه در ششمین همایش سیره علوی در خرم آباد برگزاری این همایش را در سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" گامی در راستای نهادینه شدن سیره علوی در جامعه دانست و اظهار داشت: در قالب این همایش ها می توان ارزش های فرهنگی سیره امام علی (ع) را به مردم معرفی کرد.

وی مباحث مربوط به ارزش های فرهنگی را در پذیرش حکومت امام علی (ع) دارای اهمیت دانست و عنوان کرد: ارزش های فرهنگی سیره علوی دارای چندین بعد هستند که احقاق حقوق مردم، خدمت به خلق خدا، حرکت جامعه به سمت پیشرفت و عدالت و احقاق حق و دفع باطل از مهمترین ارزش های فرهنگی هستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به داستان چگونگی پذیرش خلافت از جانب امام علی (ع) اشاره کرد و بیان داشت: امام علی (ع) در پاسخ به درخواست مردم برای پذیرش خلافت فرمود: به خدا سوگند اگر خداوند ار علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی و پرخوری ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند مهار شتر خلافت را به کوهان آن انداخته و آن را رها می کردم.

حجت الاسلام میرعمادی ایمان، تعهد، علم و آگاهی، تخصص، کفایت و توانایی بر انجام کار و لیاقت و شایستگی را از معیارهای گزینش افراد برای مسئولیت ها در حکومت امام علی (ع) دانست و عنوان کرد: این معیارها بعنوان ارزش فرهنگی در انتخاب افراد برای پذیرش مسئولیت ها در حکومت امام علی (ع) محسوب می شدند.

وی افزود: امیر المونین علی (ع) هنگام پذیرش خلافت فرمودند: سزاوراترین اشخاص برای مسئولیت کسی است که داناترین و قوی ترین افراد باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به برخی ارزش های فرهنگی در پذیرش حکومت مطابق نامه ای که امام علی (ع) در قالب منشور حکومتی به مالک اشتر می نویسد اشاره کرد و بیان داشت: ایشان در این نامه به مالک الشتر تذکر می دهد: ای مالک تقوا، دین داری، نجابت، پاکدامنی، حسن سابقه، تدبیر، سلامت نفس از معیارهای انتخاب افراد برای مسئولیت است.

حجت الاسلام میرعمادی اضافه کرد: امام علی (ع) در حدیثی دیگر می فرماید: آفت حکومت و مسئولیت عجز و ناتوانی مسئولان است.

وی به بخش دیگری از ارزش های فرهنگی که جنبه اجرایی دارند اشاره کرد و گفت: مبارزه با فساد و تبعیض، تاکید بر نظارت الهی و نظارت مردمی، جلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی و سوء استفاده از بیت المال از اصول و ارزش های فرهنگی ثابت و مستمر در سیره امام علی (ع) است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با استناد به فرمایش مقام معظم رهبری مبارزه با فساد را نیازمند عزمی جدی دانست و تصریح کرد: بایستی با مفسدان اقتصادی و سیاسی و ... برخورد جدی صورت گیرد که این موضوع در سیره امیر المومنین بعنوان یک ارزش اخلاقی بخوبی قابل مشاهده است.

حجت الاسلام میرعمادی در اینباره افزود: مبارزه با سنت های باطل، مبارزه با شیوه های هنجارشکن، مبارزه با روش های ناشایسته و تاکید بر شیوه های پسندیده و روش های بایسته برای توسعه فرهنگ اصیل در جامعه در سیره امام علی (ع) قابل مشاهده است.

وی به بیان حدیثی از حضرت علی (ع) که بر استحکام و اتقان امور تاکید می کند پرداخت و عنوان کرد: ایشان در حدیثی می فرمایند: قیمت و ارزش هر انسانی به اتقان و استحکام کار است که این حدیث پیام های زیادی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان این مطلب که امام علی (ع) در بیان مباحث فرهنگی همواره بر امر دانایی تاکید میکند، افزود: ایشان در حدیثی فرمود: علم ریشه تمام خوبی ها یعنی دانش، پیشرفت و عدالت است لذا عدالت و پیشرفت و دانایی منشاء تمامی خوبی ها بوده و جهل و نادانی و ظلم و تبعیض ریشه همه بدبختی ها هستند.

حجت الاسلام میرعمادی تاکید کرد: مطابق فرمایش امام علی (ع) مردم به پرورش و تربیت از درهم و دینار نیازمندتر هستند لذا اگر ما به تربیت مردم و ارتقاء فرهنگ در بین آنها بپردازیم نیازمندی آنها برطرف می شود.

وی مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تربیتی را مسائل مطرح در دوران پنج ساله حکومت امام علی (ع) دانست و تصریح کرد: این مباحث می توانند بعنوان مکتب و الگویی کامل و جامع برای جوامع بشری مطرح باشند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بر ضرورت جستجوی ارزش های فرهنگی و عملی کردن آن ها در جامعه تاکید کرد و افزود: امام علی (ع) همواره بر حفظ ارزش های فرهنگی تاکید داشته اند و ما نیز می توانیم با الگو گیری از این ارزش های فرهنگی آن ها را در زندگی خود عملی کنیم.