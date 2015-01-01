موتورسیکلت با اقتصاد اصفهان عجین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقاییان نژاد امروز در ستاد ساماندهی موتورسیکلت‌های شهر اصفهان با اشاره به اینکه موتورسیکلت در سطح شهر اصفهان برای خانواده‌ها و به ویژه خانوارهای کم درآمد جامعه منبع درآمد بوده و با اقتصاد مردم عجین شده است، اظهار داشت: از این رو حذف این وسیله نقلیه از زندگی مردم امکان پذیر نیست و باید برای ساماندهی آن برنامه ریزی جدی انجام داد.

وی عدم اعمال قانون به صورت مناسب را یکی از زمینه‌های تخلفات موتورسیکلت سواران دانست و گفت: در این راستا پلیس راهور باید اقدامات مورد نیاز را در دستور کار قرار دهد.

شهردار اصفهان فرهنگسازی در حوزه استفاده از موتورسیکلت را ضروری دانست و افزود: با جزوه و کتاب نمی‌توان فرهنگسازی کرد برای فرهنگسازی در این حوزه باید ریشه‌ای عمل شود.

وی ادامه داد: طرح های پایلوت اجرا شده درخیابان‌های اصفهان برای کنترل طرح‌های ترافیکی جوابگو بوده است و از این رو باید برای اجرای این طرح نیز به صورت نقطه به نقطه عمل کرد.