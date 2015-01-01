هفت الماس قزوین در خانه تن به شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال عصر امروز پنجشنبه تیمهای فولاد هفت الماس قزوین و مهرام تهران در ورزشگاه مملو از جمعیت شهید بابایی قزوین برابر هم قرار گرفتند تا بازی مهیجی را ارائه کنند.

در حالی که این بازی برای هر دو تیم از اهمیت و حساسی برخوردار بود دردو کوارتر اول و دوم تیم هفت الماس توانست به پشتیبانی تماشاگران پرشور خود با نتیجه نهایی 39 بر 27 حرف قدرتمند خود را وادار به شکست و تسلیم کند.

در کوارتر سوم این تیم میهمان مهرام بود که برا این که فاصله خود را از هفت الماس کمتر کند بازی را جنگنده تر آغاز کرد و با یک بازی مدیریت شده و هماهنگ و دفاعی منسجم توانست با نتیجه 43 بر 33 بر تیم هفت الماس غلبه کند.

در این کوارتر بازیکنان هفت الماس بسیار پر اشتباه ظاهر شدند و بویژه در پرتاب های سه امتیازی از راه دور و پنالتی ها اغلب ناموفق بودند و شاید همین مشکل موجب شد در ریواند توپ به دست بازیکنان حریف افتاده و امتیازهای از دست رفته را جبران کرده و سرانجام از میزبان جلو افتادند.

ناهماهنگی بازیکنان هفت الماس در نیمه دوم کاملا مشهود بود و پاس های اشتباه در زمین حریف به نوعی امتیاز دهی را آسان کرد تا مهرام بتواند عقب افتادگی 12 امتیازی دو کوارتر قبلی را بخوبی جبران کند.

در کوارتر چهارم تیم مهرام به لطف پرتاب های سه امتیازی بازیکنان خود توانست بر بازی مسلط شده و نتیجه بازی را با حساب 71 بر 64 به سود خود به پایان برساند.

تیم هفت الماس این بار نیز قدر تماشاگران پرشور خود را نداسنت و با بی دقتی امتیاز یک بازی خانگی را از دست داد و این بار مصطفی هاشمی سرمربی مهرام توانست با هدایت درست تیمش برنده بازی مربیان باشد و از محمدرضا اسلامی سرمربی هفت الماس پیشی بگیرد.

تیم هفت الماس قزوین در هفته پانزدهم میهمان پتروشیمی بندر ماهشهر خواهد بود.