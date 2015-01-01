به گزارش خبرگزاری مهر، پیام دبیرکل آیسسکو به پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان توسط عباس صدری، دبیر منطقه‌ای این سازمان در تهران عصر امروز، 11 دی‌ماه در مراسم افتتاحیه این مسابقات قرائت شد.

در این پیام آمده است: امروزه جهان اسلام با چالش‌های جدی مواجه است، جنگ و درگیری و خشونت در کشورهای اسلامی سایه افکنده است و این امر هیچ تناسبی با چهره رحمانی اسلام ندارد. از این رو منادیان وحدت وظیفه سنگینی را برعهده داشته‌اند تا ملت‌ها را حول قرآن کریم گرد هم آورند و زمینه صلح، همبستگی و وحدت را فراهم آورند و از دیگر سو انرژی سرشار و به حرکت در آورنده فطرت بیدار و خداجو و حریت و آزادگی از ویژگی‌های انکارناپذیر این مذهب است.

جمع این صفات در نهاد باطراوت جوانان دانشجو قابل رؤیت است، این که بدنه اصلی جمعیت کشورهای اسلامی را جوانان تشکیل داده است یک فرصت تاریخی برای جهان اسلام و مسلمانان به وجود آورده است.

برگزاری چنین مسابقات و برنامه‌هایی برای توسعه فرهنگ قرآنی در ذیل یکی از اصلی‌ترین گروه‌های مخاطب جوان یعنی دانشجویان بسیار مفید و اثرگذار است؛ چرا که پایه‌های قرآن چون بارانی به زمین حاصل‌خیز عمر جوانان خواهد رسید و ثمره آسمانی آن به جامعه نفع می‌رساند.

ارزیابی‌های سازمان آیسسکو از مسابقات قرآنی سال‌های گذشته دال بر تأثیرگذاری و اثربخشی این برنامه بوده است. از این رو با اطمینان خاطر و اعتقاد کامل به این گونه برنامه‌ها، حمایت از آنها را وظیفه خود می‌داند و از همه دست‌اندرکاران برگزاری آن قدردانی می‌کند.

یادآوری می‌شود، پنجمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان مسلمان طی 11 تا 14 دی‌ماه در تهران با حضور 66 شرکت‌کننده از 47 کشور برگزار می‌شود.