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۱۱ دی ۱۳۹۳، ۱۹:۲۹

رقابتهای لیگ برتر واترپلو ؛

دانشگاه آزاد و شهبازی زنجان مساوی کردند

دانشگاه آزاد و شهبازی زنجان مساوی کردند

در نخستین مسابقه از دومین هفته دور برگشت رقابتهای لیگ برتر واترپلو سال 1393، دیدار دو تیم دانشگاه آزاد و شهبازی زنجان 8 بر 8 مساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ هفته دوم از دور برگشت بیست و چهارمین دوره لیگ برتر واترپلو با دیدار تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی و شهید شهبازی زنجان در تهران آغاز شد.

در این دیدار دانشگاه آزاد پس از شش هفته پیروزی پیاپی متوقف شد. در این مسابقه که اکبر عربدوست سرمربی تیم شهبازی هم روی نیمکت حضور نداشت عملکرد خوب شاگردانش باعث شد نخستین امتیاز این فصل از دست دانشگاهی‌ها برود. یاران علیرضا شهیدی پور در این مسابقه نتوانستند مقابل میهمان خود به برتری دست یابند تا این دیدار حساس و نفسگیر در نهایت با نتیجه 8بر 8 مساوی به پایان برسد.

با این تساوی دانشگاه آزاد 13 امتیازی شد تا تعقیب کنندگان این تیم شانس نزدیک تر شدن به صدر جدول را داشته باشند. فولاد مبارکه نزدیک ترین تعقیب‌کننده دانشگاه آزاد است. این تیم ظهر فردا (جمعه) میزبان نفت امیدیه است. اصفهانی‌ها در صورت پیروزی در این دیدار 12 امتیازی می شوند و در فاصله یک امتیازی صدر جدول قرار می گیرند.

کد مطلب 2454165

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