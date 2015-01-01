تجلیل از استادان فقید «مولایی» و «آیت الله موسوی لاری»

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان عصر امروز یازدهم دی ماه در سالن همایش های برج میلاد تهران و با حضور حجت الاسلام دکتر روحانی رئیس جمهور برگزار شد.

در بخشی از این مراسم از خانواده های آیت الله مجتبی موسوی لاری و ابراهیم پورفرزیب(مولایی)، دو نفر از خادمان قرآنی کشورمان که امسال دار فانی را وداع گفته بودند تجلیل شد سیدعباس میرداماد از طرف خانواده استاد مولایی برای تجلیل به این مراسم آمده بود.

همچنین علی منتظری، رئیس اسبق جهاد دانشگاهی و حمیدرضا فرهمند، از مسئولان جهاد دانشگاهی مشهد تقدیر شدند.

تجلیل از شهردار تبریز و مشهد و همچنین حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی تقوی، دبیر چهارمین دوره این مسابقات بخش دیگری از این مراسم بود.

در این دوره از مسابقات از برگزارکنندگان قبلی و شخصیت‌های اثرگذار با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین امرودی معاون شهردار تهران، طیبی رییس جهاد دانشگاهی، حجت‌الاسلام والمسلمین دعایی مدیر مسئول مؤسسه اطلاعات، لاله افتخاری نماینده مجلس، مهدی فیض معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، هاشمی وزیر بهداشت و ... تقدیر و تشکر شد.