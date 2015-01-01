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۱۱ دی ۱۳۹۳، ۲۳:۳۱

هفته بیستم لیگ برتر انگلیس؛

تاتنهام با 5 گل چلسی را در هم کوبید/ در صدر جدول همه چیز برابر شد

تاتنهام با 5 گل چلسی را در هم کوبید/ در صدر جدول همه چیز برابر شد

تیم فوتبال چلسی در حساس‌ترین بازی از هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر انگلیس برابر تاتنهام شکست سنگین 5 بر 3 را متحمل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر فوتبال انگلیس با پیروزی پرگل تاتنهام برابر چلسی همراه شد. پنجشنبه شب تیم تاتنهام در جدال با همشهری خود چلسی پیروزی 5 بر 3 را کسب کرد تا شگفتی بزرگی را رقم بزند.در این بازی هری کین(30 و 52)، دنی رز(44)، اندروز تونسند(45- پنالتی) و ناصر چادلی(78) برای تاتنهام گلزنی کردند. برای چلسی نیز دیه گو کاستا(18)، ادن هازارد(61) و جان تری(87) گلزنی کردند.

این نتیجه در حالی رقم خورد که منچستر سیتی با حساب 3 بر 2 ساندرلند را شکست داد تا در صدر جدول با آبی‌پوشان لندنی شریک شود. یحیی توره(57)، استفان جووتیچ(66) و فرانک لمپارد(73) گلزنان من سیتی بودند. در طرف دیگر هم جک رادول(68) و آدام جانسون(71- پنالتی) گل‌های ساندرلند را به ثمر رساندند.

بدین ترتیب تیم منچستر سیتی 46 امتیازی شد تا با چلسی هم امتیاز شود. تفاضل گل هر دو تیم 25+ است و هر دو تیم 44 گل زده و 19 گل خورده دارند. در کارنامه هر دو تیم نیز 14 برد، 4 تساوی و 2 شکست به چشم می آید تا همه چیز برای آبی‌پوشان لندن و منچستر برابر شود.

نتایج کامل دیدارهای روز پنجشنبه به شرح زیر است:

* استوک سیتی یک - منچستر یونایتد یک
* لیورپول 2 - لستر سیتی 2
* منچستر سیتی 3 - ساندرلند 2
* ساوتهمپتون 2 - آرسنال صفر
* استون ویلا صفر - کریستال پالاس صفر
* هال سیتی 2 - اورتون صفر
* نیوکاسل 3 - برنلی 3
* وستهام یک - وست برومویچ یک
* کوئینز پارک رنجرز یک - سوانزی یک
* تاتنهام 5 - چلسی 3

کد مطلب 2454197

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