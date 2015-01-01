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۱۱ دی ۱۳۹۳، ۲۳:۰۸

واردات تجهیزات پزشکی بی کیفیت ممنوع می شود

واردات تجهیزات پزشکی بی کیفیت ممنوع می شود

مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، گفت: وزارت بهداشت از ورود تجهیزات پزشکی بی کیفیت به کشور جلوگیری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حسین صفوی در همایش تجهیزات پزشکی افزود: با تفویض اختیار نظارت به دانشگاه های علوم پزشکی، از ورود تجهیزات پزشکی بی کیفیت به کشور جلوگیری خواهد شد.

وی گفت: وزارت بهداشت برای تجهیزات پزشکی تاکنون مجوز ورود و ترخیص صادر کرده است اما از این پس همه تجهیزات پزشکی ورودی باید کد ثبت دریافت کند تا با مشخص شدن منبع و مواد اولیه آنها مجوز ورود و ترخیص صادر شود.

مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به شناسنامه دار کردن اصناف، ادامه داد: شناسنامه دار کردن صنف تجهیزات پزشکی از مدت ها قبل آغاز شده است که با این اقدام توزیع و عرضه تجهیزات شفاف می شود.

وی افزود: برای تامین تجهیزات سرمایه ای باید نیاز سنجی شود و همه بیمارستانها و مراکز درمانی به تجهیزات پزشکی نیاز دارد اما با تشخیص نیازها و اعلام نیازهای منطقی هزینه ها تا حد قابل ملاحظه ای پایین خواهد آمد.

کد مطلب 2454198
حبیب احسنی پور

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