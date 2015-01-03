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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۳۶

غریوی:

بانک اطلاعاتی اشتغال استان زنجان ایجاد می شود

بانک اطلاعاتی اشتغال استان زنجان ایجاد می شود

زنجان-مدیرکل تعاون،کار ورفاه‌اجتماعی استان زنجان ازتهیه بانک اطلاعاتی اشتغال استان زنجان خبردادوگفت:تشکیل این بانک دردست پیگیری است که تحقق آن برنامه ریزی های برای این بخش رابیش ازگذشته هموارترمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد غریوی با تاکید بر اینکه نیازهای اعتباری طرح‌های اشتغال‌زایی استان مورد بررسی قرار گرفته است، ادامه داد: با اعمال نظرات مسوولان امر بر فرآیند اعطای تسهیلات ایجاد شده تاکنون 21 طرح از صندوق مهر امام رضا(ع) موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و مابقی تا یک ماه آینده مشمول اجرای این امر می‌شوند.

وی  ادامه داد: کل مبلغ تسهیلات استان 733 میلیارد ریال بوده است، این در حالی است که تاکنون تعداد 44 طرح برای استفاده از این میزان تسهیلات ارسال شده و 13 مورد از این تعداد موفق به دریافت 159 میلیارد ریال تسهیلات شده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی استان  زنجان  افزود: از 170 طرح تصویب شده طی سفر ریاست‌جمهوری تاکنون 17 طرح مورد عقد قرارداد و دریافت تسهیلات قرار گرفته‌اند.

غریوی افزود: به علاوه برای دو هزار 769 میلیارد و 46 میلیون ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی در رابطه با استان تاکنون 36 طرح ارسال شده که از این تعداد 15 طرح تصویب شده، 14 مورد از طرح‌ها عقد قرارداد داشته و تسهیلات برای 13 مورد نیز پرداخت شده است.

وی ادامه  داد: فعالیت‌هایی که نیاز به تسهیلات بانکی دارند با رعایت تصمیمات شورای‌عالی اشتغال اولویت‌بندی شده‌اند.

کد مطلب 2454218

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