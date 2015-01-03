بانک اطلاعاتی اشتغال استان زنجان ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد غریوی با تاکید بر اینکه نیازهای اعتباری طرحهای اشتغالزایی استان مورد بررسی قرار گرفته است، ادامه داد: با اعمال نظرات مسوولان امر بر فرآیند اعطای تسهیلات ایجاد شده تاکنون 21 طرح از صندوق مهر امام رضا(ع) موفق به دریافت تسهیلات شدهاند و مابقی تا یک ماه آینده مشمول اجرای این امر میشوند.
وی ادامه داد: کل مبلغ تسهیلات استان 733 میلیارد ریال بوده است، این در حالی است که تاکنون تعداد 44 طرح برای استفاده از این میزان تسهیلات ارسال شده و 13 مورد از این تعداد موفق به دریافت 159 میلیارد ریال تسهیلات شدهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاهاجتماعی استان زنجان افزود: از 170 طرح تصویب شده طی سفر ریاستجمهوری تاکنون 17 طرح مورد عقد قرارداد و دریافت تسهیلات قرار گرفتهاند.
غریوی افزود: به علاوه برای دو هزار 769 میلیارد و 46 میلیون ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی در رابطه با استان تاکنون 36 طرح ارسال شده که از این تعداد 15 طرح تصویب شده، 14 مورد از طرحها عقد قرارداد داشته و تسهیلات برای 13 مورد نیز پرداخت شده است.
وی ادامه داد: فعالیتهایی که نیاز به تسهیلات بانکی دارند با رعایت تصمیمات شورایعالی اشتغال اولویتبندی شدهاند.
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