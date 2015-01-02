به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحیم پور ازغدی در همایش بزرگ "عهد جانان" که با حضور دانشجویان و طلاب سراسر کشور در مسجد مقدس جمکران برگزار شد اظهار داشت: امروز در سایه امنیتی عظیم، در مسجدی گرد هم آمده‌ایم که مزین و منسوب به حضرت مهدی(عج) است.

وی افزود: باید به یاد داشته باشیم که همه این برکات مهدوی، مدیون رشادت‌ها و زحمات امامی است که در دوران خفقان و سرکوب نقشه راه و هدایت را برای مان به ارمغان و دوردانه خویش را برای نجات بشریت بر جای گذاشت.

این محقق و پژوهشگر حوزه و دانشگاه با بیان اینکه امام حسن عسکری(ع) در شرایط خفقان امامت حضرت مهدی(ارواحنا فداه) را حفظ کردند، تصریح کرد: پیشوای یازدهم در شرایط سخت محاصره نظامی بودند، ولی تقدیر و لطف خداوند به گونه‌ای رقم خورد که حضرت مهدی(ع)، پنهان از دیده بدخواهان به دنیا آید.

رحیم پور ازغدی ضمن تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) بیان داشت: شرایط دوران ایشان مانند دوران حضرت موسی ابن جعفر(ع) خفقان شدید حکمفرما بود و حضرت هر حرکتی که انجام می‌دادند در خفا و به دور از چشم همگان و برای شاگردان خاص خود بود.

وی خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر روایات فراوانی از شیعیان و اهل سنت به نقل از پیامبر اکرم(ص) بیان شده بود که در آخرالزمان، از نسل امام علی و حضرت فاطمه(س) کسی برمی‌خیزد که ستمکاران را ریشه‌کن می‌کند که آن را با امام حسن عسکری(ع) مطابقت می‌دادند.

وی ادامه داد: به همین دلیل پیشوای یازدهم را در محاصره نظامی قرار ‌دادند تا اگر فردی از نسل آنها به دنیا بیاید او را از بین ببرند، خداوند تقدیر و لطفش به گونه‌ای بود که حضرت مهدی(عج)، پنهان از دیده حاکمان به دنیا آمد.

وی با اشاره به شرایط دوران امام حسن عسکری(ع) گفت: حاکمان به شدت امام را در محاصره قرار دادند تا با کسی ارتباط برقرار نکنند، ولی ایشان با شبکه ارتباطات با عنوان نهاد وکالت و نیابت با مردم ارتباط برقرار می‌کردند و از آن طریق پیام خود را انتقال می‌دادند.

وی یادآور شد: اداره جامعه شیعی، پاسخ به سئوالات شرعی و تنظیم رابطه و رفتار از جمله مواردی بود که رابطان در آن حوزه فعالیت داشتند.

رحیم پور ازغدی خاطرنشان کرد: پس از امام حسن عسکری(ع)، حضرت مهدی(ارواحنا فداه) به امامت رسیدند، البته شرایط خفقان دوران گذشته وجود داشت و این امام بزرگوار ابتدا از طریق نایبان خاص با مردم ارتباط داشتند و سپس از نظرها غایب شدند.

سخنران همایش «عهد جانان» ادامه داد: امام یازدهم در روزهای پایانی عمر با برکتشان نامه ای برای اهالی قم نوشتن که از این نامه مواردی دریافت شده است که اگر می‌خواهیم وحدت حوزه و دانشگاه معنای واقعی پیدا کند می‌بایست مطابق خواست حضرت گام برداریم و لب به سخن بگشاییم.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: بیعت و وحدت در سایه مهدویت زمانی میّسر می‌شود که نسل جوان ما با فتنه‌ها مقابله کرده و با بصیرت رفتار کند.

وی گفت: مبارزه با ظلم، دفاع از مظلوم، برپایی حکومت بر پایه مشورت، تقویت بنیه معنوی و روح الهی مواردی هستند که وحدت واقعی در لوای آن شکل خواهد گرفت.

امروز دوران همدلی با برادران اهل سنت است

نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه هنر نیز در این مراسم گفت: دوران امروز بحث وحدت میان شیعه و سنّی دیگه گذشته و باید با توجه به هجمه دشمنان فراتر از آن گام برداشت.

حجت الاسلام علیرضا پناهیان اظهار داشت: امروز باطل چهره واقعی خود را نشان داده و بدنه اسلام را زخم دار کرده، پس بیایید در برابر یکپارچگی دشمنان در برابر اسلام و امت اسلام همدل باشیم و از این همه انشقاق جلوگیری کنیم.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: ما به عنوان شیعیان باید پیروان واقعی ائمه اطهار(ع) که چراغ هدایت ما بودند عمل کنیم بطوریکه امام صادق(ع) فرمودند: «شیعه ما باید در هر زمان از هر امر ناشایست که به ما نسبت می دهند دفاع کند و واقعیت را بگوید.»

حجت الاسلام پناهیان تصریح کرد: برادری و برابری امت اسلام و یکپارچی در برابر ظلم و ستم، مهمترین ویژگی شیعیان است.

وی افزود: ما نه تنها نسبت به برادران اهل سنت خود دعوایی نداریم بلکه وقتی دشمن با همه توان به منظور از بین بردن اسلام گروه های جنایت کار تکفیری را راه می اندازند، آغوش خود را باز کنیم و برادران اهل سنت را با محبت نشآت گرفته از اهل بیت(ع) در آغوش می گیریم.

این محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم بیان داشت: موضع گیری همیشگی مراجع معظم ما به ویژه مراجع بزرگوار عراق نسبت به برادران اهل سنتّ آنقدر بجا و تاثیر گذار بود که فرمودند: «برادران اهل سنتّ جان و عزیز ما هستند و تاثیرات آن را در نبرد با گروه های تکفیری در عراق و سوریه شاهد هستیم.»

وی ادامه داد: زمانی ما می توانیم منتظر واقعی و در زیر لوای حضرت مهدی(عج) بیعت و از ولایت تبعیت کنیم که آداب، اخلاق، مرام مهدوی را که برگرفته از پدران بزرگوار حضرت است را بدانیم و از اتحاد مومنین بگذریم و به اتحاد مسلمین برسیم.

حجت الاسلام پناهیان بیان داشت: ما به جز هفته وحدت نقاط مشترک متعددی با برادران اهل سنت خود داریم چه بسا روز غدیر را ایشان روز محبت امام علی(ع) می‌دانند و روز عاشورا را روزی می دانند که پسر رسول خدا (ص) مقابل دشمن مشترک اهل سنت و شیعه ایستادگی کرد و مظلومانه به شهادت رسید، ما این روزها را می توانیم با یکدیگر مراسم بگیریم و یک دیگر را تکریم کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به هدف دشمن در شقه شقه کردن ملت ها و دولت ها گفت: چرا باید وقتی دو نفر از سیاسیون با یکدیگر اختلاف نظر و سلیقه دارند ملت را به بهانه های حزب و دسته و گروه شقه شقه کنند؟

وی خاطرنشان کرد: امام راحل بارها گفته بود که من از این جداسازی ها ناراضی هستم و موافق این کار نیستم، حال چه شده که بجای اینکه در برابر دشمن یکپارچه و همدل شویم روی نقاط ضعف تکیه و تاکید می کنیم .

این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: امروز روز وحدت و همدلی نه تنها ملت ایران بلکه امت اسلام است تا بتوانیم اسلام عزیز را با همه مهر و محبتش به جهانیان معرفی کنیم.

وحدت حوزه و دانشگاه عامل اصلی تکامل ملت و کشور است

تولیت مسجد مقدس جمکران نیز در در همایش بزرگ «عهد جانان» گفت: وحدت حوزه و دانشگاه مهمترین عامل تکمیل کننده ملت و کشور و حرکت ارزشمند به سوی یک جامعه پیشرفته است.

حجت الاسلام محمد حسن رحیمیان اظهار داشت: موضوع وحدت حوزه و دانشگاه يكى از اساسى‌ ترين و عميق‌ ترين موضوعات کشور است.

وی افزود: وحدت حوزه و دانشگاه از جلوه های نورانی انقلاب اسلامی است که در سایه ولایت شکل گرفته و سالها شاهد رشد و تعامل جدی آنان برای کامل ساختن ملت و کشور در عرصه های مختلف هستیم.

تولیت مسجد مقدس جمکران گفت: همایش بزرگ «عهد جانان»در واقع تجدید پیمان با حضرت صاحب الامر(عج) است.

لازم به ذکر است، به مناسبت بزرگداشت سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر(ارواحنا فداه) همایش باشکوهی با حضور طلاب، دانشجویان و دانش آموزان سراسر کشور در مسجد مقدس جمکران با عنوان «عهد جانان» برگزار شد.