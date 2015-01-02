به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این عضو سابق گروه موسیقی بیتلها میگوید گفت: ما خودمان هرگز چیزی مطالعه نکردهایم. فقط عاشق موسیقی محبوبمان بودیم. احساس میکردیم اگر موسیقی تحصیل میکردیم٬ همه چیز خراب میشد.
مککارتنی این سخنان در خلال یک پرسش و پاسخ آنلاین بیان کرد.
با این حال مککارتنی این دورهها را به نوعی ایدهای با حال و خیلی اغواکننده توصیف کرد.
این خواننده ۷۲ ساله میگوید که یک موزیسین بزرگ در کلاس درس خلق نمیشود.
او افزود: ممکن است این [دورهها موسیقی پاپ] به دیگران کمک کند که درباره تاریخ بیشتر بدانند که این ارزشمند است. اما آیا فکر میکنید وارد کالجی میشوید و از آن طرف باب دیلن بیرون میآیید؟ کسی مثل باب دیلن. امکان ندارد.
پل مککارتنی همراه با جان لنون٬ جورج هریسون و رینگو استار در سال ۱۹۶۰ گروه بیتلها را در شهر لیورپول پایه گذاشت که به سرعت به یکی از محبوبترین گروههای موسیقی در جهان تبدیل شد و الهامبخش خوانندگان و نوازندگان برای چند دهه بعد بود.
آخرین کنسرت رسمی و عمومی آنها در سال ۱۹۶۶ برگزار شد و تا آن زمان ۱۶۶ بار در ۹۰ شهر مختلف روی صحنه رفتند.
«رهایش کن» عنوان دوازدهمین و آخرین آلبوم استودیویی بیتل ها در ۸ مه ۱۹۷۰ منتشر شد. کمی بعد اعضای گروه اعلام کردند که از هم جدا می شوند.
در همان سال پل مک کارتنی رسما از دادگاه انحلال شراکت گروه را درخواست کرد. درگیری حقوقی میان اعضا تا مدتها پس از جدایی ادامه داشت و این جدایی تا سال ۱۹۷۵ از لحاظ حقوقی رسما اتفاق نیفتاد.
از اعضای چهارگانه این گروه جان لنون در سال ۱۹۸۰ در نیویورک هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد و جرج هریسون در سال ۲۰۰۱ به علت ابتلا به سرطان ریه درگذشت.
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