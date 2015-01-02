ظریف درگذشت نخست وزیر اسبق لبنان را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی درگذشت یا عمر کرامی، نخست وزیر اسبق لبنان را تسلیت گفت.

متن پیام وزیر امور خارجه کشورمان به شرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم



انا لله و انا الیه راجعون

خانواده معزز مرحوم عمر کرامی

سلام علیکم

خبر درگذشت مرحوم عمر کرامی نخست وزیر فقید لبنان را با کمال تاسف و تاثر دریافت نمودم. بی تردید مواضع شجاعانه و به یادماندنی آن مرحوم در حمایت از قضاياي عادلانه بویژه مقاومت ملتهای منطقه در برابر اشغالگران صهیونیست و خدمات صادقانه ایشان به ملت عزیز لبنان، فراموش نخواهد شد.

اینجانب به نمایندگی از دولت و ملت ایران، این ضایعه دردناک را به خاندان معزز کرامی و دولت و ملت لبنان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

محمد جواد ظریف

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران