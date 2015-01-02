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۱۲ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۱۱

در پیامی

ظریف درگذشت نخست وزیر اسبق لبنان را تسلیت گفت

ظریف درگذشت نخست وزیر اسبق لبنان را تسلیت گفت

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی درگذشت یا عمر کرامی، نخست وزیر اسبق لبنان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی درگذشت یا عمر کرامی، نخست وزیر اسبق لبنان را تسلیت گفت. 

متن پیام وزیر امور خارجه کشورمان به شرح زیر است : 

بسم الله الرحمن الرحیم
 

انا لله و انا الیه راجعون
خانواده معزز مرحوم عمر کرامی

سلام علیکم

خبر درگذشت مرحوم عمر کرامی نخست وزیر فقید لبنان را با کمال تاسف و تاثر دریافت نمودم. بی تردید مواضع شجاعانه و به یادماندنی آن مرحوم در حمایت از قضاياي عادلانه بویژه مقاومت ملتهای منطقه در برابر اشغالگران صهیونیست و خدمات صادقانه ایشان به ملت عزیز لبنان، فراموش نخواهد شد.

اینجانب به نمایندگی از دولت و ملت ایران، این ضایعه دردناک را به خاندان معزز کرامی و دولت و ملت لبنان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات از خداوند متعال مسئلت   می نمایم.

     محمد جواد ظریف

   وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

 

کد مطلب 2454255

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