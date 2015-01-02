ایجاد رینگ جدید در جنوب و شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ،مازیار حسینی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان این مطلب اظهار کرد: بزرگراه شهید نجفی رستگار(دولت آباد) از بخش شرقی بزرگراه آزادگان آغاز شده و پس از عبور از زیر بزرگراه امام علی(ع) به بزرگراه امام رضا(ع) و پس از عبور از عرض بزرگراه امام رضا(ع) به طرح احداث بزرگراه شهید شوشتری منتهی می شود.

وی با بیان اینکه بزرگراه شهید شوشتری نیز از تقاطع بزرگراه دولت آباد با بزرگراه امام رضا(ع) آغاز شده و در انتها به تقاطع بزرگراه رسالت با بزرگراه شهید یاسینی می رسد، افزود: با اجرای این دو پروژه مهم بزرگراهی میدان بسیج از معبری آزادراهی خارج شده و کمربندی جدید تهران در جنوب و شرق ایجاد می شود.

حسینی با اشاره به اینکه بزرگراه شهید شوشتری نقش محور کمکی برای بزرگراه بسیج خواهد داشت، تصریح کرد: این بزرگراه مرز شرقی تهران است و اخیرا با موافقت مقام معظم رهبری قرار بر این شده که این بزرگراه با ملاحظات خاص دنبال شود.

معاون شهردار تهران گفت: حدود 80 درصد مسیر بزرگراه شوشتری از مناطق صعب العبور کوهستانی می گذرد. از این رو عملیات اجرایی بخش باقی مانده این پروژه نیازمند احداث یک تونل 800 متری است.همچنین برای حفظ زیستگاه های طبیعی ، بخشی از مسیر باید به صورت یک معبر زیرزمینی اجرایی شود.

وی تاکید کرد: کاهش بار ترافیک در میدان بسیج، بزرگراه بسیج و بخش شرقی بزرگراه آزادگان، از دیگر کارکردهای مهم بهره برداری از این 2 پروژه بزرگراهی است.

به گفته معاون شهردار تهران با تکمیل و بهره برداری از بزرگراه های شهید نجفی رستگار(دولت آباد) و شهید شوشتری ، طول شبکه معابر بزرگراهی پایتخت به 555 کیلومتر خواهد رسید و اهداف طرح جامع حمل و نقل و ترافیک در بحث توسعه شبکه بزرگراهی محقق می شود.

حسینی بیان داشت: با تکمیل این دو بزرگراه در محدوده شرق و تکمیل ادامه بزرگراه حکیم و مجموعه پل های کاروانسرای سنگی یک و دو در غرب ، عملیات زیربنایی افق چشم انداز شهر تهران در حوزه بزرگراهی به پایان می رسد.