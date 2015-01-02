برتری دبیری و مس در روز شکست خانگی پایا سازه

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابت های فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور جمعه و نیز پنجشنبه با انجام هفت دیدار در شهرهای مختلف سپری شد که طی آن دو تیم دبیری تبریز و مس سونگون به ترتیب برابر تیم های مقاومت البرز و شهروند ساری به پیروزی رسیدند و پایاسازه برابر تیم میثاق تهران تن به شکست داد.

تیم پایاسازه تبریز که با انگیزه های زیادی گام در این دیدار خانگی گذاشته بود، در نهایت با نتیجه دو بر یک از میهمان خود میثاق تهران شکست خورد.

در این بازی ابتدا تیم میهمان با گل های عارف بلوکی و مجید حاجی بنده از تیم پایاسازه پیش افتاد اما روی یک اشتباه بازیکنان حریف، بابک الهوردی خان بازیکن جوان تیم پایاسازه توانست یکی از گل های خورده را پاسخ دهد اما این گل هرگز نتوانست آب رفته را برای تیم تبریزی به جوی بازگرداند.

پایاسازه با این شکست، برای دهمین بار طعم تلخ باخت را چشید تا با ۱۰ امتیاز همچنان در رده سیزدهم جدول ۱۴ تیمی لیگ برتر قرار بگیرد. تیم میثاق نیز با این برد ۲۲ امتیازی شد و بالاتر از تیم منصوری در جایگاه هشتم ایستاد.

اما تیم مس سونگون که تنها میهمان از بین سه نماینده استان در هفته شانزدهم بود، در خانه تیم شهروند ساری به برتری پرگل پنج بر چهار دست پیدا کرد.

تیم مس با سرمربیگری بسیار خوب اسماعیل تقی پور و مربیگری فوق العاده فرخ شهرآرا توانست در این دیدار با گلزنی های مجید رضایی و حامد حسین زاده (هر کدام دو گل) و مسلم رستمی ها (یک گل) برابر چهار گل میزبان خود به برتری رسیده و سه امتیاز ارزشمند بیرون از خانه را به مجموع اندوخته های خود اضافه کند.

مس با این پیروزی ۳۰ امتیازی شد و به دلیل گل اوراژ کمتر نسبت به تیم حفاری اهواز و البته پائین تر از تیم ۳۳ امتیازی تاسیسات دریایی در رده سوم قرار گرفت. شهروند ساری هم با این باخت خانگی ۱۴ امتیازی باقی ماند تا از رده دوازدهم تکان نخورد.

اما در آخرین بازی هفته که دو ساعت دیر تر از سایر بازی ها به انجام رسید، تیم دبیری تبریز در میان حمایت های مداوم هواداران خود توانست با پیروزی پرگل پنج بر دو دیدار خانگی اش برابر مقاومت البرز را پشت سر بگذارد.

در این بازی که حدود یک ساعت و ۲۰ دقیقه پس از اتمام بازی پایاسازه با میثاق در سالن علوم پزشکی برگزار شد، تیم دبیری در مجموع دو نیمه برتر از حریف ظاهر شد و مزد این برتری خود را هم در پایان گرفت.

دبیری در نیمه اول این بازی تنها یک بار به گل رسید اما بازی باز و توام با میل هجومی سفید پوشان مقاومت البرز و البته به گل رسیدن آنها باعث شد تا فضا برای نفوذ بازیکنان این تیم به قلب دفاع حریف به وجود آمده و شاگردان جواد اصغری مقدم بتوانند برنامه های تهاجمی خود را در یک سوم دفاعی حریف به مرحله اجرا دربیاورند.

البته تفکرات بسیار خوب و تاثیرگذار افشین و فرزین دبیری، موجب شد تا دبیری از نقاط ضعف حریف بهتر استفاده کرده و روی درخشش بازیکنانی چون وحید شفیعی و فرهاد فخیم به گل های بعدی برسد.

در این بازی برای تیم دبیری فرهاد فخیم هت تریک کرد و وحید شفیعی و بابک اکبری نیز هر کدام یک گل به ثمر رساندند و در سوی مقابل نادر حنیفی و مجید خزایی دو گل تیم میهمان را وارد دروازه رضا موثق دروازه بان دبیری کردند اما این دو گل به غیر از کم شدن فاصله گل های دو تیم برای مقاومتی ها هیچ سودی در پی نداشت.

دبیری با این پیروزی شیرین خانگی ۲۷ امتیازی شد و در جایگاه پنجم قرار گرفت. قهرمان فصل گذشته لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور هم اکنون شش امتیاز با صدر جدول و سه امتیاز با تیم های دوم و سوم فاصله دارد.

تیم مقاومت البرز نیز که بازی خوبی برابر دبیری به نمایش گذاشت، با پذیرش این شکست بیرون از خانه ۱۵ امتیازی باقی ماند و جایگاه یازدهمی اش نیز تغییری نکرد.