اقتصاد دنیا در 48 ساعت گذشته/ نگرانی از سقوط ارزش پول روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در 48 گذشته به شرح ذیل است:

بلومبرگ : پرداخت بدهی گاز اوکراین به روسیه و از میان رفتن خطر قطع آن، قیمت گاز را در منطقه اروپا پایین آورد.

خبرگزاری فرانسه : سقوط ارزش پول روسیه، موجی از نگرانی را در میان اعضای سابق جمهوری خواهان اتحاد جماهیر شوروی به راه انداخت.

بلومبرگ : شاخص تولید کارخانجات چینی در ماه دسامبر به پایین ترین حد خود در هفت ماه گذشته رسید و نیازمند حمایت بیشتری است.

خبرگزاری فرانسه : نرخ تورم در ماه دسامبر در کره جنوبی به پایین ترین حد خود در 14 ماه اخیر رسید و علت آن هم قیمت پایین نفت گزارش شده است.

فایننشال تریبون : مسئله رکود همچنان به عنوان یک موضوع نگران کننده در میان اقتصاددانان باقی است.

رویترز : مصر 2.1 میلیارد دلار از بدهی خود را به شرکت‌های خارجی در زمینه انرژی پرداخت کرده و تنها 3.1 میلیارد دلار از آن باقی مانده است.

مرجر مارکت : رئیس اتاق بازارگانی ترکیه گفت: باوجود موانع اقتصادی و ژئوپلتکی در سال 2014 میلادی، بنگاه‌های اقتصادی ترکیه از رشد منطقی برخوردار بودند.

خبرگزاری فرانسه : کوبا در سال 2014 میلادی با جذب 3 میلیون توریست توانست رکوردی برای خود به جای گذارد و در مقایسه با سال قبل از آن دارای رشد 5.3 درصدی بود.

شینهوا : به دلیل نوسان در مورد رشد اقتصادی در سال 2014 میلادی که از منطقه یورو تا سقوط قیمت نفت را دربر داشت، پیش بینی برای رشد اقتصادی سال 2015 میلادی غیر منتظره خواهد بود.

بلومبرگ : رشد اقتصادی سنگاپور در سال 2014 میلادی با کاهش 2.8 درصدی به کار خود پایان داد.

خبرگزاری فرانسه : کشور لتوانی واحد پول خود را به یورو تبدیل کرد.

بلومبرگ : دولت اندونزی ، در آستانه سال جدید میلادی، یارانه سوخت را کاهش خواهد داد.

خبرگزاری فرانسه : الجزایر به دلیل سقوط قیمت نفت با کسری بودجه 51 میلیارد دلاری در سال 2015 میلادی روبرو خواهد شد.