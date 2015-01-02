آغاز طرح جهادی پایش شبانه صنایع استان تهران/ابلاغ چند اخطارزیست محیطی

به گزارش خبرگزاری مهر ،محمدهادی حیدرزاده درجریان حضور خود در عملیات گشت شبانه صنایع استان به انجام رسید با اعلام این خبراظهارداشت : گشت شبانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران با توجه به افزایش میزان آلاینده ها بر اساس برنامه ریزی جامع وهدفمند از ششم دیماه آغاز گردیده است .

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی اجرای این طرح بررسی و رصد کیفی زیست محیطی صنایع استان و انجام اصلاحات لازم است ، تصریح کرد : طی گشت و پایش های شبانه در محورهای مختلف وضعیت آلایندگی صنایع در 7 محور صنعتی اصلی و 5 محورمکانی فرعی مورد پایش اکیپ های گشت و کنترل اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران قرار می گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: براساس گزارش های مردمی ، بسیاری از صنایع و واحدها بعد از ساعت رسمی کاری و اداری از استانداردهای زیست محیطی در بحث آلودگی هوا ، پساب صنعتی وحتی رهاسازی پسماند و تخلیه نخاله ها خارج می شوند.

حیدرزاده با بیان اینکه بسیاری ازاین واحدهای صنعتی با تصورعدم کنترل و پایش های شبانه زیست محیطی اقدام به خاموش کردن سیستم فیلتراسیون می نمایند ، گفت : این صنایع بیشتر با هدف افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینه های جاری ، اقدام به آسیب و لطمات جبران ناپذیر به محیط زیست می کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در تشریح بیشتری ازچگونگی اجرای این طرح اظهار داشت : طرح پایش صنایع استان تهران تا پایان اسفند ماه ادامه خواهد داشت و در چند فاز و ساعات مختلف شبانه روز به اجرا در خواهد آمد .

وی با تقدیر از عملکرد دستگاه قضایی در حوزه محیط زیست به لحاظ همکاری مناسب قضات وشعب رسیدگی به جرایم زیست محیطی با دستگاه محیط زیست استان و صدور احکام فراتر از انتظار بیان داشت: این امر بیانگر اهمیت موضوع محیط زیست و سلامت مردم در حوزه قضایی کشور بوده و بی تردید با اجرای این طرح و همکاری و همراهی خوب دستگاه قضایی ، صنایع متخلف و آلاینده بعد از این در شب هنگام احساس آرامش و امنیتی در راستای انتشار آلاینده ها نخواهند داشت.

حیدرزاده با اشاره به اهمیت کمک از سوی شهروندان در اجرای هرچه بهتراین طرح گفت: با توجه به حجم صنایع موجود دراستان تهران و استقرار بیش از سی هزار واحد صنعتی و از طرفی کمبود امکانات تجهیزاتی ، خودرویی و پرسنلی که باعث ایجاد محدودیت هایی در پایش جامع و منسجم صنایع استان می شود ،از مردم در خواست می نماییم در صورت اطلاع از هرگونه آلایندگی صنایع خصوصا در ساعات شب مراتب رابه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اعلام نمایند.

وی خاطرنشان کرد : ما بر اساس وظایف ذاتی ، قانونی و اخلاقی نسبت به سلامت مردم و حقوق شهروندان متعهد هستیم و قطعا به پیام ها و اطلاعاتی که در این راستا از سوی مردم دریافت می شود رسیدگی خواهد شد و در چارچوب قانونی با صنایع آلاینده برخورد خواهیم کرد.

وی در ادامه حضور خود در عملیات گشت شبانه صنایع و در محل یکی از این واحدها تصریح کرد :از چند واحد صنعتی مشتمل بر صنایع تولید مواد غذایی ، لبنی ، رنگرزی پارچه ، ذوب فلز و لوله سازی و یک واحد تولید پودر استخوان در محدوده جاده مخصوص تهران و شهرستان اسلامشهر بازدید شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین گفت : در این بازدیدها وضعیت خروجی پساب ، فیلتراسیون ،سیستم پایش آنلاین ،مدیریت پسماند و خوداظهاری واحدهای مورد بررسی قرار گرفت که بعضا با توجه به عدم رعایت الزامات زیست محیطی من جمله خاموش کردن فیلترها و یا رهاسازی پساب به اراضی مجاور اخطارهای لازم داده شد و بعضا مدیران این واحدها فراخوانده شدند.

حیدرزاده همچنین در تشریح اقدامات انجام شده در این طرح طی شب های گذشته یادآور شد: تاکنون یک واحد بزرگ آسفالت استان به علت عدم رعایت ضوابط زیست محیطی پلمپ شده و تعداد بیست واحد هم اخطار دوم دریافت نموده اند.

وی افزود : مدیران واحدهایی که در جریان گشت شبانه از محیط زیست اخطار گرفته اند باید در روز بعد به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مربوطه مراجعه کرده و با ارائه برنامه زمانبندی موجه و اصولی ، نسبت به رفع آلودگی واحد تحت مدیریت خود متعهد و ملزم شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان متذکر شد : در صورت عدم مراجعه واحد و یا عدم توجه به تعهدات زمانی ، واحدهای متخلف قطعا با قید فوریت بصورت قانونی پلمپ خواهند شد.