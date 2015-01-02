اختصاص ۲۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای طرح های دهه فجر بناب

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوعات طرح شده در نشست هماهنگی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان بناب، این دهه را فرصت مناسبی برای تبیین دستاوردهای انقلاب برشمرد و گفت: هر چند وجود برخی کمبودها و نقاط ضعف در جامعه انکارناپذیر است اما با این شرایط توسعه کشور، استان و شهرستان بناب موضوعی است که باید در این ایام به آن پرداخته شود چرا که امروز شهرستان بناب از صد در صد نیازهای اساسی برخوردار است.

وی با اشاره به اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال هزینه شده برای طرح های قابل افتتاح این شهرستان در دهه فجر امسال، بهره برداری از ۴۸۱ واحد مسکن مهر را از جمله این طرح ها عنوان و تصریح کرد: در این دهه طرح هایی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت که بطور کامل تکمیل شده باشند و حتی طرحی که ۹۹ درصد پیشرفت کار داشته باشد، افتتاح نخواهد شد.

فرج اللهی با تاکید بر لزوم حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن به عنوان نقطه اوج برنامه های دهه فجر خاطر نشان شد: با حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال بعد از گذشت ۳۵ سال از عمر انقلاب اسلامی نشان خواهیم داد که مردم به نظام اسلامی و رهبری وفادارند.

به گفته فرماندار بناب، در این جلسه ۱۴ کمیته تخصصی تشکیل و بر لزوم مردمی برگزارشدن برنامه های این دهه تأکید و ذکریا اسکندری بخشدار مرکزی بناب بعنوان مسئول ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان بناب معرف شد.