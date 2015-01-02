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۱۲ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۱۱

حجت الاسلام شمس الدين:

مسلمانان باوحدت جلوی توطئه های دشمنان اسلام خواهند ایستاد

مسلمانان باوحدت جلوی توطئه های دشمنان اسلام خواهند ایستاد

بشرویه- امام جمعه بشرویه گفت: دشمنان اسلام بدانند مردم شيعه و برادران مسلمان بيدارند و در مقابل گروهک هایی که با افكار غلط و بيان نام مقدسات اسلام دست به جنايت و خونريزی می زنند، خواهند ايستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شمس الدین امام جمعه شهرستان بشرویه در خطبه های این هفته شهرستان بشرویه ضمن تبریک فرارسیدن میلاد پیامبر اكرم(ص) و آغاز هفته دولت گفت: آنچه كه امروزه ما شاهد آن هستیم ترسی است كه دشمنان از دین و اسلام دارند و می كوشند از هر طریقی به اسلام ضربه بزنند.

 وی بیان داشت: باید در این هفته با پیمان و وحدت دوباره و محكم تر از قبل برادران شیعه و سنی باردیگر به دشمنان و تروریست ها نشان دهند كه دینشان یكی است.

وی با بیان اینکه در قرآن و دین اسلام، در بین جوامع مسلمان محبت كردن به یكدیگر سفارش شده است، تصریح کرد: در آیات و روایات فراوانی آمده جلب محبت یك امر ضروری است و ارکان اصلی آن ایمان بخدا و تقوای الهی است  و کسانی که تقوای الهی را رعایت می کنند مردم آنان را دوست دارند و خدا این محبت ها را دل مومنان قرار می دهد و برای کسانی که عمل صالح انجام می دهند پاداش ویژه ای در نظر می گیرد.

وی همچنین در خصوص عوامل کم شدن محبت ها افزود: تهمت زدن به برادران دینی و ایجاد تفرقه در بین خانواده ها از جمله عوامل ایجاد کم شدن محبت است و باید برادر مومن برادر خود را دوست بدارد و از کارهایی که موجب آزار و نگرانی افراد می شود خودداری کنند.

حجت الاسلام شمس الدین بیان داشت: سخت گرفتن مسائل زندگی و دنیا یکی دیگر از عوامل کم شدن محبت است و اینکه مسلمانی ببیند برادر مسلمانش در حال عذاب و سختی است به کمکش نرود نیز محبت را کم و موجب سنگدلی می شود.

امام جمعه بشرویه همچنین ادامه داد: مومن اگر کار نیک و اعمال پسندیده را انجام دهد و ادامه داشته باشد یک سنت خواهد شد و برای آیندگان رفتار نیک بجای می ماند و رفتارهای نیک و برگرفته از قرآن و احادیث در زندگانی ها برکت  فراوان بوجود می آورد.

امام جمعه شهرستان بشرویه  با تاکید وحدت و برادری و ضمن تبریك هفته وحدت گفت:دشمنان اسلام بدانند مردم مكتب شیعه علوی و برادران مسلمان بیدارند و در مقابل آنان كه در قالب گروهك های نادان و وهابی و سلفی نادان برگرفته از افكار غلط با بیان نام مقدسات اسلام دست به جنایت و خونریزی می زنند، خواهند ایستاد.

حجت السلام شمس الدین با بیان مناسبت های هفته به حادثه و واقعه براندازی كشف حجاب از سوی رضا خان هم اشاره کرد و عنوان كرد:در دوران ستمشاهی هم عوامل بسیار متعددی دست در این نظام داشتند و سعی بر آن داشتند مكتب و اصل دین را نشانه بگیرند واین بود كه حجاب زنان را بر انداختند.

وی با بیان اینکه دشمن سعی می کند حجاب را بردارد و اسلام ما نیز با بی عفتی مخالف است، ادامه داد:عفاف و حجاب یک زینت برای مکتب ما بشمار می آید.

 وی به بزرگترین تحول دیگر  اخیر نظام مقدس جمهوری اسلامی و رزمایش بزرگ دریایی محمد رسول الله(ص) اشاره كرد و بیان داشت: رزمایش محمد الرسول الله نیروی دریایی ارتش یک بازتاب جهانی داشت و دلیری سربازان امام زمان(عج)   را بنمایش گذاشت و به جهانیان باردیگر ثابت شد که ایران نیز جز ابر قدرت های جهان است.

وی نیز در خصوص فتنه های داخل کشور هم و واقعه فتنه ۸۸گفت:عده ای با یک دروغ بزرگ کشور را به مراحل سیاسی کشیدند و دست های پشت پرده نمایان شد.

 ووی تصریح کرد: در جریان فتنه آمریکا که عده ای و دو ضلع دیگر اسرائیل و انگلیس با ارتباط در داخل ایران توطئه های خود را در قالب انقلاب مخملی و جبهه سبز راه انداختند و طرفین هم که جیره خوار بودند حمایت شدند اما  مردم با بصیرت و رهبری ولایت فقیه جلوی این توطئه را گرفتند.

کد مطلب 2454372

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