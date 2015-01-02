سران فتنه آگاهانه علیه نظام اقدام کردند/از گناه فتنه گران نخواهیم گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته کرمانشاه اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران از بدو پیروزی تاکنون با فتنه های پیچیده ای رو به رو بوده است که مهمترین و برنامه ریزی شده ترین آن در سال 88 و بعد از انتخابات رقم خورد.

مصری با اشاره به اینکه اتاق فکرهای خارجی بیش از 10 سال برای تحقق این فتنه تلاش کردند گفت: فتنه گران برای هر دو حالت پیروزی و شکست در انتخابات برنامه داشتند اگر پیروز می شدند با در اختیار قرار گرفتن نهادهای قدرت به دنبال براندازی می رفتند و در صورت شکست همان سناریوی تقلب و اغتشاش های خیابانی را دنبال کردند.

وی ادامه داد: این ساده انگاری است که موضوع فتنه 88 را انتخاباتی بدانیم چرا که میرحسین موسوی قبل از پایان انتخابات اعلام کرد که پیروز شده و در غیر این صورت تقلب صورت گرفته است و انتخابات را قبول ندارد. اعترافات جاسوس هایی که از انگلیس به ایران ماه ها قبل از انتخابات گسیل داده شده بودند موجود است. برنامه ریزی برای آشوب های خیابانی و پول و امکانات دادن به اشرار خیابانی از اعترافات خود این جاسوسها است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مگر فراموش می کنیم که محسن مخملباف به نمایندگی از موسوی خدمت رئیس جمهور ایالات متحده رفت و پیام تشدید تحریم ها را داد؟ مگر اینها می توانند این موضوع را انکار کنند؟ اصلا نمی توان پذیرفت که این آقایان غافل شدند چرا که بعد از 5 سال نه می توانند جرایم خود را پنهان کنند و نه از آنها اعلام پشیمانی کرده اند. با مرور نشریات و رسانه های غربی در خواهیم یافت که تمام فشار های اقتصادی و تحریم ها برنامه ریزی در قالب فتنه 88 بوده است.

وی افزود: تحلیل وقایع 88 دو صورت بیشتر ندارد. یا اینکه توسط سران فتنه در داخل برنامه ریزی و به مباشرت غرب اجرا شده است یا اینکه هم سناریو و هم اجرا با تقسیم کار توسط سران فتنه داخلی و غرب صورت گرفته است. مگر امکان دارد اینها غافل بوده باشند و پس از نهم دی ماه و حتی تا اکنون که پشت پرده های فتنه آشکار شده است ساکت بمانند.

مصری سکوت سران فتنه تا کنون را به دلیل ترس از افشاگری غربی ها در خصوص همکاری آنها با سرویسهای جاسوسی بیگانه اعلام کرد.

وی در پایان با اشاره به در هم پیچیده شدن فتنه در نهم دی ماه گفت: همراهان فتنه در صورت عذرخواهی می توانند در دایره نظام باشند اما دیگر نمی توانند مسئولیت داشته باشند چرا که در امتحان مردود شده اند