ملت ایران در 9 دی سال 88 حماسه بزرگی خلق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: مردم فهیم ولایتمدار ایران در راهپیمایی ۹ دی سال ۸۸ برگ زرین دیگری را به وجود آوردند که نماد استقلال مردمی است که برای حراست از انقلاب و آرمان های شهیدان و نظام اسلامی وارد صحنه شدند.

وی تصریح کرد: در حقیقت فتنه ۸۸ جنگ احزاب بود علیه جمهوری اسلامی و همه یک هدف داشتند و آن هم براندازی نظام اسلامی و شکست انقلاب بود و آنها با این کار نظام را با چالش عمیقی مواجه ساختند و آنها ختم انقلاب را پیش بینی می کردند.

امام جمعه ایلام با اشاره به بصيرت مردم در خصوص فتنه ۸۸ بيان كرد: فتنه ۸۸ نبايد كمرنگ شود، چون شناخت رهبر انقلاب اسلامي بود كه فتنه گران شناخته شدند.

امام جمعه ایلام بیان کرد: از همان روزهای اول انقلاب نظام با توطئه های بزرگ مواجه شد که هر کدام از آنها برای براندازی بود که البته نتوانستند کوچکترین خدشه ای به انقلاب وارد کنند.

نماینده ولی فقیه در استان عنوان کرد: این حماسه نتیجه مدیریت بی‌بدیل و حکیمانه رهبری انقلاب و تبعیت ملت بزرگ ایران از مقتدای خویش بود.