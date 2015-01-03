ارتقاء حافظه محصولات موتورولا/ عرضه نسخه Pure Edition

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی موتورولا از نسل جدیدی از محصولات خود رونمایی کرده که نه تنها می تواند کارایی بیشتری داشته باشد، بلکه ظاهر متفاوتی نیز به نسبت محصولات پیشین دارد. محصولات پیشین با حافظه 32 گیگابایتی و فاقد ساپورت میکرو اس دی Micro SD بودند اما محصولات جدید به حافظه 64 گیگا بایتی ارتقاء یافته و از قابلیت پشتیبانی Micro SD نیز برخوردارند.

از ویژگی های این محصول می توان به مواردی مانند صفحه نمایش اینچی5.2 ، AMOLED رزولوشن 1080 پیکسل، دوربین اصلی 13 مگاپیکسل و دوربین جلویی 2 مگاپیکسل، اندروید آب نبات چوبی( اندروید5 )، باطری 2300 mAh و پردازنده ای با سرعت 2.5 GHz برخوردار است.