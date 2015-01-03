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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۹:۰۸

ارتقاء حافظه محصولات موتورولا/ عرضه نسخه Pure Edition

ارتقاء حافظه محصولات موتورولا/ عرضه نسخه Pure Edition

موتورولا از محصولی با نام Moto X Pure و حافظه 64 گیگابایتی خبر داده که می‌تواند طرفداران بیشتری را جلب کند زیرا پیش از این تمام اسمارت فون‌های موتورولا از حافظه 32 گیگابایتی برخوردار بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی موتورولا از نسل جدیدی از محصولات خود رونمایی کرده که نه تنها می تواند کارایی بیشتری داشته باشد، بلکه ظاهر متفاوتی نیز به نسبت محصولات پیشین دارد. محصولات پیشین با حافظه 32 گیگابایتی و فاقد ساپورت میکرو اس دی Micro SD بودند اما محصولات جدید به حافظه 64 گیگا بایتی ارتقاء یافته و از قابلیت پشتیبانی Micro SD نیز برخوردارند.

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از ویژگی های این محصول می توان به مواردی مانند صفحه نمایش  اینچی5.2 ، AMOLED رزولوشن  1080 پیکسل، دوربین اصلی 13 مگاپیکسل و دوربین جلویی 2 مگاپیکسل، اندروید آب نبات چوبی( اندروید5 )، باطری 2300 mAh و پردازنده ای با سرعت 2.5 GHz برخوردار است.

کد مطلب 2454424

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