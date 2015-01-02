فلسطین در ماه مارس عضو دیوان بین المللی کیفری خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین اظهار داشت: فلسطین در ماه مارس عضو رسمی دیوان بین المللی کیفری خواهد شد.

وی با اشاره به ناکامی شورای امنیت در تصویب طرح پایان اشغالگری اراضی فلسطین گفت: آمریکا به خوبی می دانست در صورتی که فلسطین را برای چشم پوشی از این طرح تحت فشار قرار دهد ما درخواست پیوستن به سازمان های بین المللی را مطرح خواهیم کرد.

عریقات گفت: هر چند می دانستیم طرح فلسطین در شورای امنیت تصویب نمی شود اما طرح موضوع حاوی پیامی برای واشنگتن بود. فلسطین پس از پیوستن به سازمان های بین المللی همچون گذشته نخواهد بود.

مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین خاطرنشان کرد: در حال حاضر تلاش می شود رهبری فلسطین مورد سرزنش قرار گیرد و اشغالگران اسرائیلی تبرئه شوند. در حال حاضر این پیام را به آمریکایی ها خواهیم داد که به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای خواهیم پیوست.