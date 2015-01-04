تیم امید برای موفقیت نیاز به حمایت دارد/ بعد از سکته، به فوتبال برگشتم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مجتبی تقوی درباره غیبت طولانی مدتش از فوتبال گفت: متأسفانه دچار سکته قلبی شده بودم و خوشبختانه بعد از بهبودی نسبی از طرف کاشانی و خاکپور به کار دعوت شدم و این باعث شعف و خوشحالی من است.

وی ترکیب کادر فنی را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: اگر به خاکپور که چندین سال کاپیتان تیم ملی بوده فرصت ندهیم پس در این فوتبال به چه کسی باید فرصت داد. ضمن اینکه امیدواری بسیاری دارم این تیم می‌تواند طلسم نرفتن به المپیک را بشکند.

وی در مورد دعوت از بازیکنان ناشناخته و استعدادیابی برای تیم امید گفت: برای نخستین مرتبه است که می‌بینم چنین اتفاقی‌ افتاده و از بازیکنان گمنام دعوت می‌شود تا قابلیت‌های خود را محک بزنند و این اطمینان را دارم از بین این بازیکنان پدیده‌های جدیدی به فوتبال ایران معرفی می‌شوند.

تقوی درباره اردوی عمان هم گفت: با توجه به بازی‌های تدارکاتی که در آنجا انجام می‌شود، فرصت مناسبی برای شناخت بهتر بازیکنان و نزدیک شدن به فهرست نهایی است. البته این اردو به‌تنهایی کافی نیست و برای موفقیت در آینده حمایت فدراسیون و پشتوانه مردم را لازم داریم.