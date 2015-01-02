ائمه جمعه مصوبات شورای فرهنگ عمومی را پیگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام طباطبایی نسب مشاورعالی و مدیر حوزه ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در سفر یک روزه به استان پس از شرکت در مراسم نماز جمعه عصر جمعه با آیت الله باریک بین نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کرد.



حجت الاسلام سید محمد رضا طباطبایی نسب ضمن خرسندی از دیدار با آیت الله باریک بین برای سلامتی ایشان کرد و با اشاره به نقش نماز جمعه و ائمه جمعه در استانها و شهرها گفت: در حال حاضر خوشبختانه آئین های نماز جمعه در سراسر شهرها و استانهای کشور در حال برگزاری است که باید خدا را شاکر باشیم.



وی ادامه داد: قزوین یکی از شهرهای ممتاز است که دارای مردمی بصیر، ولایتمدار و شهید پرور است که در تمام عرصه های مختلف این نظام جمهوری اسلامی نقشی اثرگزاری داشته اند.

حجت الاسلام طباطبایی نسب به تشکیل جلسات فرهنگ عمومی در استانها اشاره کرد و یادآورشد: جلسات شورای فرهنگ عمومی در شهرها و استانها با محوریت امام جمعه تشکیل می شود که باید در این جلسات بتوانیم مصوبات آن را نیز اجرایی کنیم که ائمه جمعه باید پیگیر اجرایی شدن آن باشند.



وی تصریج کرذ: جلسات شورای فرهنگ عمومی مرکز تصمیم گیری های برنامه های مختلف فرهنگی است و حضور ائمه جمعه در این جلسات بسیار موثر و تعیین کننده است.



حجت الاسلام طباطبایی نسب با گرامیداشت یاد شهدای ارزشمند این استان تصریح کرد: شهدای این استان به فرموده رهبر معظم انقلاب ویژگی ممتازی داشته و به شهدایی چون عباس بابایی، شهید لشگر، شهید رجایی و مرحوم ابوترابی آراسته است.



وی خاطر نشان کرد: با وجود این شهدای والامقام مناسب است اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان المان مناسبی در گلزار شهدا برای شهید بابایی نصب کند.

آیت الله باریک بین: مسئولان به مردم خدمت کنند



سپس آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین نیز ضمن آرزوی توفیق برای تمامی خدمتگزاران نظام اسلامی اظهارداشت: آنچه که امروز مورد رضای خدای تبارک وتعالی است اخلاص و خدمت به مردم است لذا باید تلاش کنیم تا کارها و برنا مه های همه ما در مسیر حضرت حق تعالی باشد.



آیت الله باریک بین از حضور ریاست دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در استان قدردانی کرد.



در پایان این دیدار حجت الاسلام طباطبایی نسب با حضور در گلزار شهدا نسبت به مقام شامخ شهیدان استان ادای احترام کرد.