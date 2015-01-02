مشکل بی حجابی در جامعه بر طرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی امروز در خطبه های دشمن شکن نمازجمعه شهرستان بناب با بیان اینکه وضع بازار و برخی معاملات در جامعه مناسب نیست، از مردم خواست حریم و حرمت خداوندی را در تمام معاملات خود در نظر بگیرند و ضمن هشدار نسبت به اینکه رفته رفته برخی خلاف ها و کارهای حرام در جامعه عادی می شوند و نام آن را «عرف» گذاشته اند، تصریح کرد: کلمه «عرف» خطرناکترین کلمه است و «ربا» عیناً رفتن به جنگ با خداست.

خطیب نماز جمعه شهرستان بناب در ادامه افزود: از علمای شهرستان و عموم مؤمنین و آحاد مختلف جامعه می خواهم با امر به معروف و نهی از منکر و تشریح مضرات «ربا» در جامعه مانع ترویج آن شوند که در صورت عدم جلوگیری بلایای بزرگتری دامنگیر خانواده های ما خواهد شد.

حجت الاسلام باقری بنابی سپس با اشاره به سالروز پیام تاریخی حضرت امام (ره) به رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق اظهارکرد: اقدام امام راحل(ره) درآن روز حرکتی بی بدیل و بی نظیر و قدرت نمایی بی سابقه ای بود که ایشان مبادرت به آن کردند و ضمن تحقیر جامعه کمونیستی بصورت معجزه وار انقراض کمونیسم را به آنها یادآور شدند و امروز وعده هایی که ایشان درآن نامه به گورباچف دادند، در حال تحقق یافتن است و گورباچف بعدها و به دفعات در خصوص توجه نکردن به پیام امام(ره) اظهار تأسف کرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب تصریح کرد: علیرغم اینکه نامه امام راحل(ره) به رهبر شوروی سابق بیش از چند صفحه نبود، ولی از نظر محتوایی یک کتاب جامع بود و در واقع نامه ایشان ضمن اینکه از تمام جامعیت برخوردار بود، بلکه درس توحید، خودشناسی و جامعه شناسی را نیز به همراه داشت.

وی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه بناب به روز هفدهم دی و خاطره شوم استعمار در کشف حجاب اشاره کرد و گفت: این روز بنام روز آزادی نام گذاری شد؛ یعنی نفی هویت و افکار اصالت و گرفتار شدن در دام اهریمن و باید پرسید امام راحل(ره) و شهدای گرانقدر چقدر بر گردن ما حق دارند که با پیروزی جمهوری اسلامی به داد مردم رسیدند البته به شرطی که امروز کارهایی که فرزند رضاخان با زور درکشور می کرد، خودمان با دستان خودمان انجام ندهیم.

حجت الاسلام باقری بنابی همچنین به نقش تأثیرگذار بانوان درکاهش بدحجابی در جامعه اشاره و اظهار کرد: این قشر از جایگاه بالایی در خانواده ها برخوردار هستند و اگر آنها همت کنند، این مشکل در جامعه ما حل شدنی است چرا که حجاب سپری در اختیار زن مسلمان بوده و نه تنها محدودیت نیست، بلکه مصونیت، عزت و شرف و سرمایه تحکیم بنیان خانواده است که اگر به این مهم در جامعه توجه شود، خیلی از مشکلات از جمله طلاق کاهش خواهد یافت.

خطیب جمعه شهرستان بناب در خاتمه خطبه های نماز جمعه این شهرستان سالروز شهادت مظلومانه سردار بزرگ اسلام شهید احمد کاظمی را نیز گرامی داشت و ضمن تمجید از خدمات این سردار شهید، از خداوند متعال علو درجات را برای شهید کاظمی و سایر همرزمان ایشان مسألت کرد.