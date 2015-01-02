به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار حجت الاسلام ربانی، مدیر مرکز خدمات حوزه گفت: روحانیون، خدمتگزاران حضرت بقیة الله الاعظم ارواح العالمین له الفداء هستند و خدمت به آن‌ها، خدمت به آن حضرت است که شما الحمدلله در این کار موفق بوده و به لطف خداوند موفق خواهید بود.

وی در ادامه با اشاره به لزوم حضور روحانیون در شهرستان‌ها گفت: باقی ماندن همه روحانیون در قم اشتباه است. کسانی که تا مقدار مناسبی تحصیل نموده‌اند و می‌توانند در شهرستان خود تأثیرگذار باشند باید از قم مهاجرت کنند و به تبلیغ دین بپردازند. حضور علما و روحانیت در بلاد مختلف باعث مصون ماندن دین از انحرافات و فساد می‌شود. البته شما هم باید به طلاب عزیز شهرستان‌ها خدمات بیشتری ارائه کنید تا اشتیاق آن‌ها برای ماندن در آنجا بیشتر شود و مسیر تبلیغ هموار‌تر شود.

استاد برجسته حوزه در ادامه این دیدار با اشاره به وضعیت سخت معیشتی طلاب در زمان گذشته افزود: در زمان گذشته وضع معیشت و زندگانی آقایان طلاب بسیار سخت و غیر قابل تصور بود اما الان الحمدلله به لطف خدا و عنایات حضرت ولی عصر(عج) این وضعیت به طور نسبی بهبود پیدا کرده است که باید سعی کنید بهتر از این شود.

وی با بیان اینکه خدمت به طلاب را برای خود افتخار بدانید، بیان کرد: در این زمینه هرچه انسان بتواند اسباب خودکفایی و بی‌نیازی این قشر را فراهم آورد و موجبات استقلال و مناعت طبع این افراد شود که آن‌ها با خیالی آسوده درس بخوانند و به تبلیغ دین مبین اسلام بپردازند، اجر و ثواب بسیار زیاد دارد.

آیت الله صافی گلپایگانی در خاتمه از مسئولان خدمات حوزه و تمام کسانی که برای آسایش و رفاه طلاب زحمت می‌کشند تقدیر و تشکر کرد و برای مزید توفیقات آنان در خدمت به حوزه‌های علمیه دعا کرد.

در ابتدای این دیدار، حجت الاسلام ربانی گزارش مفصّلی از فعالیت‌ها و برنامه‌های آینده این مرکز ارائه داد.