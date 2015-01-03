مسعود رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مهلت سه ماهه سازمان لیگ به این باشگاه برای حل موانع حرفهای شدن، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: باشگاه نفت مسجدسلیمان سال گذشته یک تیم وابسته به شرکت نفت بوده و ما باید از سال آینده صورت مالی داشته باشیم و عملا این موضوع تا شهریورماه آینده به طول میانجامد.
وی در ادامه افزود: در مورد ورزشگاه نیز به ما اعلام شد که پشت نیمکتها در محل عبور داوران و تیمها با جداره شیشهای تفکیک شود و دستور دادند حتما در این محل شیشه گذاشته شود که ما هم قول دادیم این مشکل را حل کنم. در این صورت میتوانیم مجوز حرفهای شدن را دریافت کنیم.
مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان در پاسخ به این پرسش که آیا این مشکل تا سه ماه آینده حل خواهد شد یا خیر؟، افزود: مطمئن نیستم خودم تا سه ماه در این باشگاه دوام بیاورم یا نه. پس قولی در این مورد نمیتوانم بدهم. مشکل ما جداره شیشهای ورزشگاه نیست. باشگاه نفت مشکلات به مراتب بزرگتری دارد. ما از سختی کار نمیترسیم بلکه از به هدر رفتن اعتبارمان در هراسیم.
رضائیان در پایان گفت: مردم شهرستان نفت مسجد سلیمان حقشان این است که با وجود این همه برق، آب و انرژی که به کشور میدهند، سهم کوچکی از این هزینهها برای فوتبال خودشان خرج شود تا به بقای تیم در لیگ برتر امید داشته باشند.
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