علیرضا صفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کلاس مربیگری و داوری بدمینتون در همدان، اظهار داشت: در این کلاس ۶ روزه داوران زیر نظر سعیده عینی و مربیان زیر نظر زهره کامیاب، از مدرسین فدراسیون آخرین قوانین داوری و تاکتیک های مربیگری را فرا می گیرند.



وی افزود: در پایان این کلاس ها که به صورت عملی و تئوری برگزار می شود به نفرات برتر گواهینامه و مدرک مربیگری و داوری داده خواهد شد.



دبیر هیئت بدمینتون استان همدان با اشاره به رشد این رشته ورزشی در همدان، گفت: بیش از ۵۰۰ نفر در دو بخش آقایان و بانوان در رشته بدمینتون در همدان فعالیت می کنند و روز به روز تعداد علاقمندان به این رشته در حال افزایش است.



صفی زاده یادآور شد: همچنین استقبال بانوان از این رشته بسیار چشمگیر است و نزدیک به ۱۵۰ نفر از این تعداد در بخش بانوان هستند.



وی با اشاره به استعدادیابی در این رشته گفت: امیر جباری با داشتن ۱۵ سال از برترین بدمینتون بازهای کشور است و به نوعی می توان گفت شماره یک کشور در رده سنی است.



دبیر هیئت بدمینتون استان همدان گفت: تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش امضا و تمام سعی مربیان استعدادیابی بدمینتون استان جذب دانش آموزان از مدارس به این رشته است.