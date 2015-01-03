تمام تلاش خود در اردوی تیم ملی تیراندازی خواهم کرد

ساسان رضوی مشعوف در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به دعوتش به اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان اظهار داشت: اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان برای حضور در مسابقات کاپ آسیایی مرحله یک هند با حضور ۲۹ کماندار زن و مرد در دو رشته ریکرو و کامپوند این هفته در سایت تخصصی تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران آغاز می شود.

وی افزود: این اردو زیر نظر مربیان حجت اله واعظی (رشته ریکرو) و افشین بکایی (رشته کامپوند) برگزار خواهد شد.

دبیر هیئت تیراندازی با کمان با بیان اینکه همدان از یکی از قطب های رشته تیراندازی با کمان است، گفت: با تلاش اداره کل ورزش و جوانان و فراهم شدن سایت تخصصی تیر و کمان در همدان شاهد رشد روزافزون این رشته در همدان بوده ایم.

رضوی مشعوف عنوان کرد: در حال حاضر در شهر همدان نزدیک به ۱۰۰ نفر در رشته تیراندازی با کمان فعالیت می کنند که در سال جاری تلاش شده با تمام توان در امر استعدادیابی موفق عمل شود و در این راه با چند مدرسه استان همدان وارد مذاکره شده ایم.

وی با اشاره به وارداتی بودن تجهیزات حرفه ای رشته تیراندازی با کمان بیان کرد: در زمینه تامین کمان های آموزشی مشکلی نداریم و فدراسیون در این زمینه سهمیه هایی برای هیئت های استانی در نظر گرفته و کمان های آموزشی در ایران نیز ساخته می شود.

دبیر هیئت تیراندازی با کمان استان همدان با بیان اینکه در زمینه کمان های حرفه ای که وارداتی است اداره کل ورزش و جوانان استان کمک های مالی داشته تا تعدادی کمان حرفه ای نیز برای هیئت خریداری کنیم، گفت: در زمینه کمان حرفه ای نیز مشکلی در هیئت تیراندازی با کمان استان نداریم.