پیروزی پرگل تیم فوتبال صبای قم برابر قشقایی شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال لیگ دسته اول امید‌های کشور عصر جمعه با برگزاری چند مسابقه به انجام رسید که تیم فوتبال صبای قم برابر حریف خود پیروز از میدان خارج شد و در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.

تیم‌های فوتبال صبای قم و قشقایی شیراز مسابقه خود را در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار کردند که صبا در این مسابقه با درخشش میلاد آبادی و حسین نوع خواه با ۳ گل پیروز شد و هر ۳ امتیاز بازی را در خانه نگاه داشت.

صبا در این مسابقه با ترکیب محمد قاسمی (۴۶- رامین خنار)، داوود بهادری، رضا سلطان‌پور، امین قره گوزلو، محمد کتابداری، محسن فرقانی (۷۳- رشید حیدری)، آرمان عباسی، محسن کرمی (کاپیتان)، میلاد آبادی، میلاد مهری (۶۵- کیوان فلاح) و حسین نوع خواه با مربیگری حسین گنجیان به میدان رفت.

صبا در این بازی با حرکت زیبای میلاد آبادی و ضربه تمام کننده حسین نوع خواه در دقیقه ۸ بازی به گل رسید تا شروعی رویایی در این مسابقه داشته باشد.

در دقیقه ۲۹ حسین نوع خواه بار دیگر با پاس میلاد آبادی در موقعیت گل قرار گرفت و برای دومین بار دروازه قشقایی شیراز را فرو ریخت تا صبا در آستانه کسب ۳ امتیاز بازی قرار گیرد.

اندوخته‌های صبا در دقیقه ۳۸ با گل محمد کتابداری مدافع راست پیش تاخته صبا باز هم بیشتر شد تا صبا در پایان نیمه نخست با برتری خیره کننده ۳ بر صفر به رختکن برود.

در نیمه دوم قشقایی شیراز برای جلوگیری از باز شدن دروازه‌اش بازی تدافعی تری به نمایش گذاشت تا تفاضل گل این تیم از این بد‌تر نشود و مهم‌ترین اتفاق نیمه دوم اخراج بازیکن تیم قشقایی شیراز در دقایق پایانی بازی بود.

صبا با کسب این پیروزی ۱۸ امتیازی شد و با تفاضل گل بهتر نسبت به فولاد یزد که امروز یک بر صفر گیتی پسند اصفهان را شکست داد در صدر جدول باقی ماند اما صبا برای نهایی کردن صعود خود نیازمند یک امتیاز از آخرین مسابقه خود برابر برق در شیراز است.