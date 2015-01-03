نوای مولودی خوانی در کردستان طنین انداز شد/آغاز برنامه های هفته وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، ماه ربیع الاول یا همان ماه مولود در کردستان با برگزاری برنامه ها و مناسبتهای مختلفی همراه است که یکی از مهمترین این برنامه ها مولودی خوانی است که طنین آن نه تنها در مساجد و اماکن مذهبی که حتی در منازل شخصی نیز دنبال می شود.

مشارکت مردم در برنامه های مذهبی به ویژه در ماه مولود در استان کردستان یکی از رسوم دیرینه است که علیرغم گذشت سالهای بسیار همچنان با شور و شوق زیادی همچنان دنبال می شود و هر زمان که می گذرد مردم با جدیت بیشتری در این گونه برنامه ها مشارکت دارند.

کردستان که همانند چند استان دیگر تلفیقی از مردم شیعه و سنی است همه ساله برنامه های ماه ربیع الاول به ویژه هفته وحدت با جدیت هر چه تمامتر دنبال می شود و در حال حاضر می توان کردستان را نمود عینی از وحدت و همدلی در کشور عنوان کرد.

هر چند که استان کردستان دارای بیش از سه هزار مسجد، تکیه و اماکن مذهبی است و در طول ایام سال میزبان برنامه های مختلف است ولی در ایام هفته وحدت نه تنها امکان مذهبی که حتی منازل شخصی مردم نیز میزبان مراسم های مولودی خوانی و دف نوازی است.

هر چند که در طول سال نیز مراسم های مولودی خوانی در مساجد و تکایا از سوی مردم برگزار می شود ولی در ایام ماه مولود این مراسم ها با مشارکت مردم بیشتری و به صورت مستمر برگزار می شود که در آن معمولا مردم نیز مشارکت کرده و با صورت جمعی هزینه های مورد نیاز برای این مراسم ها را تامین می کنند.

مراسم مولودی خوانی به شکلی است که اشعاری با نثر زیبا در وصف حضرت محمد (ص) از کودکی تا زمان وفات سروده شده و یک نفر که صدای خوش دارد همراه با نوای دف، دو طبل و شمشال آنها را می خواند و جمع حاضر نیز بعضی از مصراع ها را تکرار کرده و مراسم این گونه ادامه می یابد.

در این مراسم ابتدا چند آیه از قرآن مجید تلاوت می شود، بعد از بیان مقدمه ای کوتاه، فصلی از "قصیده بردیه" خوانده می شود، این اولین و معمولی ترین بخش از مولودخوانی است که البته همه حاضران در این محفل این اشعار را حفظ هستند و همزمان و همصدا در نوبت خود، شعرهای سربند را تکرار می کنند که نوای خوش به وسیله دف، تاس، دوطبله و گاهی شمشال نیز همراهی می شود.

مولودنامه اشعاری زیبا و روان در وصف حضرت محمد (ص) از کودکی تا زمان فوت ایشان است بعد از پایان این بخش از مراسم، سخنران که معمولا یکی از روحانیون حاضر در این محفل است بحثی را آغاز می کند که محتوای آن عظمت قرآن یا شخصیت و رسالت پیامبر (ص ) یا هر مطلب دینی دیگری است که بیشتر جنبه تشویق مسلمانان برای تازه کردن عهد و پیمانشان با خدا را دارد.

بعد از آن موضوع اصلی مولود نامه شروع می شود و آن تاریخچه ای است قبل از تولد حضرت محمد (ص)، دوران کودکی و نوجوانی و جوانی و شناخت خدا و عبادات و چگونگی بعثت آن حضرت که با سروده های بسیار روان و شیوا توسط افراد خوش صدا و به نوبت خوانده می شود.

در پایان با خواندن خطبه الوداع که آخرین خطبه پیامبر اسلام (ص) است، حاضران به احترام حضرت به پا می خیزند و رو به قبله ایستاده آوای خوش "یا محمد مصطفی" را می خوانند و برای حاضران، شفای بیماران، ترقی اسلام و مسلمین به طور دسته جمعی در فضایی سرشار از سرور و قلب هایی پر از محبت، ایمان، معنویت و اخلاص و عشق به پیغمبر (ص) دعا می کنند.

همزمان با برگزاری مراسم های مولودی خوانی در منازل آئین های ویژه ای نیز با مشارکت اهالی محل و البته به شکلی گسترده تر و با مشارکت جمعی از اقشار مختلف مردم در مساجد نیز برگزار و در آن گروه های دف نوازی و مولودی خوانی به اجرای برنامه می پردازند.

نذر و نذورات در ماه مولود در میان مردم کردستان از جایگاهی ویژه برخوردار است توزیع نذر و نذورات در ایام ماه مولود نیز در استان کردستان رونق خاصی دارد به گونه ای که هر فرد به اندازه وسع و توانایی خود در این ایام اقدام به توزیع نذورات کرده و بیشتر آن را در میان افراد نیازمند توزیع می نماید که البته اکثر خانواده های کردستانی هم در این ایام اقدام به توزیع خرما در بین همسایگان خود می کنند.

انجام نذورات در مناطق روستایی کردستان نیز با شکوه بیشتری از گذشته دنبال می شود و به گونه ای است که هر خانواده ای معمولا یک گوسفند را از ابتدای سال برای مولودی در ایام میلاد حضرت محمد (ص) قرار داده و در این ماه گوشت آن را در بین مردم و خانواده های همسایه و نیازمند توزیع می کند.

در کنار این گونه برنامه ها دیدار از خانواده های که در طول سال جاری یکی از اقوام خود را از دست داده و کمک به آزاد سازی زندانیان و افراد نیازمند از دیگر آیین هایی است که در مناطق مختلف کردستان و در ایام ماه ربیع الاول برگزار می شود و با توجه به گذشت سالهای بسیار ولی مراسم مولودی خوانی همچنان با شور وصف ناشدنی از سوی مردم کردستان برگزار و این ایام گرامی داشته می شود.

همزمان با این مهم و از زمان نامگذاری هفته وحدت از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، برنامه های مختلفی از سوی مردم دنبال می شود و در کنار این مهم ادارات و سازمان های دولتی نیز در جریان برگزاری این مراسم های ویژه مشارکت و همراهی دارند.

بر اساس اعلام مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور همزمان با ایام هفته وحدت در استان کردستان برنامه های مختلفی تدارک دیده شده است که از جمله مهمترین این برنامه ها می توان به برگزاری مراسم های مولودی خوانی و نشست ها و همایش های مختلف در راستای تاکید بر وحدت در جامعه اشاره کرد.