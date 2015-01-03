حماسه ۹ دی میثاق با ولایت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین همایش پیشگامان بصیرت، مدافعان ولایت غروب جمعه همزمان با چهارمین روز از دهه بصیرت با حضور پرشور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در دفتر مقام معظم رهبری از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و هیئت دعای سمات والدین شهدا در قم برگزار شد.

دادستان کل کشور در این مراسم گفت: از ابتدای انقلاب فتنه‌های مختلفی در کشور رخ داده اما تفاوت اساسی فتنه ۸۸ با سایر توطئه‌های دشمنان این بود که دشمن احساس کرد جای پایی در کشور دارد.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی افزود: کسانی که این امیدواری را در دشمن ایجاد کردند ظلم بزرگ و گناه نابخشودنی انجام دادند. فریاد تقلب سردادند تا ایجاد حساسیت کنند و لشکرکشی کنند در حالی که هیچ سندی هم نداشتند.

وی اضافه کرد: در زمان امیرالمومنین(ع) نیز آنقدر دشمنان فضا را غبار آلود کردند که حتی یاران حضرت هم از ایشان می‌پرسیدند حق با کیست و حضرت فرمودند میزان ما هستیم، اینگونه باید از انحراف نجات یافت.

دادستان کل کشور افزود: ظلم فتنه گران این بود که نسبت به انتخابات سالم اعلام تقلب کردند، در دل خوبان و مردم هم تردید ایجاد کردند، دشمن را امیدوار ساختند و به امنیت جامعه و مردم تعرض کردند، به ارزشهای دینی اهانت کردند، این فتنه سابقه نداشت آغاز کنندگان با انتخابات شروع کردند با تقلب ادامه دادند و آخر به شعار نه غزه، نه لبنان و اهانت به ارزش‌ها و اصل انقلاب اسلامی و اهانت و جسارت به امام حسین (ع) و عزاداری ابا عبدالله (ع) رسیدند. سران استکبار اعلام کردند که زمینه را برای آشوب آماده می‌کنند، در سفارتخانه‌ها را باز کردند و بی‌بی سی ۲۴ ساعته فعال شد.

وی تأکید کرد: مردم در حماسه ۹ دی به صحنه آمدند اینجا بحث میثاق با ولایت، پیمان با ارزش‌ها و پایبندی به دین و امام و رهبری بود، آنچه با سران فتنه شد اقل آن چیزی بود که باید انجام می‌شد کسانی که با وجود هشدار رهبری ایستادند و دشمن را امیدوار کردند و کشور را به چالش کشاندند، باید مجازات می‌شدند اما با عنایت رهبری حصر شدند.

حجت الاسلام رئیسی افزود: فتنه گران موجب نگرانی دلدادگان به نظام جمهوری اسلامی در دنیا شدند، نظام جمهوری اسلامی ایران تنها پرچم دار مکتب انتظار و اسلام ناب محمدی(ص) است، نظام اسلامی و رهبری انقلاب پناهگاه دلدادگان به انقلاب اسلامی هستند.

وی با انتقاد از رسانه‌هایی که مسئله رفع حصر را مطرح می‌کنند، گفت: برابر قوانین هرکس مرتکب چنین فتنه‌ای می‌شد باید محاکمه می‌شد بنا به تشخیص و مصلحت رهبری نظام، فتنه گران در حصر قرار گرفتند. امید است با گذشت ایام جریان فتنه و سران آن متنبه شده و توبه کنند و اصلاح گردند.

دراین مراسم همچنین پدر شهید حجت الاسلام جعفری به سخنرانی پرداخت. بیان شعرهای حماسی، مداحی، برگزاری مسابقه حماسه ماندگار و قرائت دعای سمات از دیگر برنامه‌های این همایش بود.

در پایان نیز بیانیه خانواده‌های معظم شهدا قرائت شد.

در این بیانیه آمده است: حفظ نظام از اوجب واجبات است و مصلحت نظام از مسائل مقدم و همه باید تابع باشند اکنون پنج سال و پنج ماه از حماسه ۹ دی می‌گذرد و هر روز زوایای جدیدی از این جوش و خروش به نگام و غیرت دینی انقلاب آشکار می‌شود شایسته است ابعاد مهم آن باز‌شناسی و بازخوانی شود و چرایی و چگونگی شکل گیری آن برای آحاد ملت تبیین و تشریح گردد.

حماسه ۹ دی دارای شاخصه‌های ممتازی است مهم‌ترین آن اینکه ملت ایران در فضای غبارآلود اجازه نداد فتنه گران با اجرای کودتای مخملی واقعه کربلا و صفین را تکرار کند.

خلق این حماسه بیانگر عمق عناد همه جانبه دشمنان زخم خورده بیرونی و فتنه گران درونی و وابستگی ملت ایران به نظام و ارزش‌ها و عشق به عاشورا بود.