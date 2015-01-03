یک خانه قاجاری در کازرون خراب شد/ تاریخ از چهره شهر رخت می بندد

به گزارش خبرنگار مهر، کازرون در استان فارس یکی از شهرهای تاریخی و با سابقه فرهنگی کهن است که از بناهای تاریخی و میراثی متعددی میزبانی می کند.

اخیرا روند تخریب این بناهای تاریخی در کازرون دوستداران میراث فرهنگی شهر را نگران کرده و نمونه آن تخریب یک خانه قاجاری است.

این خانه زیبای تاریخی در خیابان شریعتی و مقابل موزه مردم شناسی واقع شده بود.

عضو شوراي مرکزي انجمن هم انديشان جوان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: دفتر قدیم حزب جمهوری در کازرون که یکی از خانه های تاریخی زیبای این شهرستان نیز محسوب می شد، تخریب شد.

محسن عباسپور افزود: شدت تخریب بافت تاریخی کازرون به ویژه طی چند سال گذشته تا حدی است که این پدیده از حد یک سری تخریبهای معمولی گذشته و با این حجم قابل توجه از تخریبهای صورت گرفته، خواسته یا ناخواسته در حال هویت زدایی از چهره این شهر تاریخی هستیم.

وی اظهار داشت: در ادامه موج این تخریب ها، یکی دیگر از خانه های تاریخی زیبای کازرون که در اوایل دوران انقلاب به عنوان دفتر حزب جمهوری نیز استفاده می شد، با خاک یکسان شد، در حالیکه چند هفته پیش نیز شاهد تخریب سردر تاریخی مسجد جامع شهدا در این شهر نیز بودیم.

عضو شوراي مرکزي انجمن هم انديشان جوان با بیان اینکه این خانه تاریخی دارای بسیاری از ویژگیهای خاص معماری در کازرون بود، تصریح کرد: سادگی بنا در عین زیبایی، نوع مصالح به کار رفته در آن، ایوان، طاق­ها و اجزا کوچک تر معماری از جمله نورگیرها، طاقچه ها و... که مجموعه مشخصات معماری سنتی کازرون را در خود داشتند، همگی در این بنا به خوبی به کار رفته بودند.

چنانچه روند تخریب بناهای تاریخی در کازرون ادامه یابد با حذف تاریخ از چهره شهر مواجه خواهیم شد عباسپور ادامه داد: این خانه که قدمت آن حداقل به دوره قاجار برمی گشت همچون بسیاری از خانه های قدیمی دیگر کازرون که در مطالعاتمان با آنها مواجه شده ایم دارای دو طبقه به همراه یک زیرزمین بود.

وی گفت: طبقه اول سقفی کوتاه داشت و طبقه دوم آن که دارای ایوانی با ستون های مدور بود سقفی بلندتر داشت که این هم از مشخصاتی است که در معماری برخی بناهای تاریخی کازرون دیده می شود، زیرزمین این بنا از دو طرف ورودی داشت و نورگیرهایی به سمت حیاط در آن تعبیه شده بود.

این فعال میراث فرهنگی اظهار داشت: حوض مرکزی این خانه تاریخی نیز مانند بسیاری دیگر از خانه های قدیم کازرون در حیاط آن قرار داشت که طی سالیان گذشته توسط مالکین آن از بین رفته و سطح حیاط مسطح شده بود.

وی گفت: باوجود هشدارهایی که در خصوص پیشگیری از تخریب این خانه تاریخی داده شده بود، اما تنها موفق به ثبت تصویری بنا با گردآوری مجموع عکس از آن شدیم و متأسفانه پیش از آنکه موفق به برداشت پلان و سایر اندازه های مربوط به جزییات معماری آن شویم، بنا را تخریب کردند.

عضو شورای هم اندیشان جوان شهرستان کازرون اظهار داشت: مطمنا تخریب این خانه زخم عمیق دیگری بر پیکر بافت سنتی معماری در شهرستان کازرون استه زیرا به دنبال تخریب های متعدد اماکنی از این دست که طی چند سال گذشته به وقوع پیوسته، شاهدیم که معماری این شهر تاریخی به کلی دگرگون شده و خانه های زیبای تاریخی خود را با آپارتمان هایی بدون تاریخ که به هیچ وجه معرف پیشینه و غنای حضور کازرون در طول دوران مختلف تاریخی نیستند، تغییر کرده است.

عباسپور اظهار داشت: بدون شک یکی از عمده دلایلی که سبب تخریب این خانه تاریخی و خانه های مشابه دیگر در سطح کازرون، شیراز، لار و دیگر نقاط کشور شده، سیاست­گذاری­های ناکارآمد، عدم پشتیبانی های حقوقی کافی و به ویژه فقدان وجوه برای تملک این بناهاست.

وی افزود: در شرایطی که حتی مشوق هایی هم که از سوی دستگاه های متولی برای ترغیب سرمایه گذاران برای حفظ بافت های تاریخی ارائه شده، کافی نبوده و حتی سایر دستگاه هایی که می توانستند این بنا را تملک کرده و با حفظ هویت آن، کاربری جدیدی برایش تعریف کنند نیز عملاً اقدامی انجام نداند زیرا همین بنایی که به تازگی تخریب شده به دلیل وجود سابقه تاریخی آن در دوران انقلاب که به عنوان دفتر حزب جمهوری مورد استفاده قرار گرفته بود، می توانست به عنوان موزه ای برای شهرستانی مورد استفاده قرار گیرد که حضور فعالی در دوران انقلاب داشته و جز یازده شهری بوده که حکومت نظامی در آن اعلام شده بود.

عباسپور اظهار داشت: چنانچه روند نامطلوب فعلی در وضعیت حفاظت از خانه ها، بناها و بافت تاریخی کازرون ادامه یابد، دفتر حزب جمهوری در این شهرستان آخرین بنای تاریخی نخواهد بود که حضور بیل های مکانیکی را بر روی آوار خود شاهد بود. چند هفته پیش ما شاهد تخریب سردر تاریخی مسجد جامع شهدا در این شهر بودیم و در حال حاضر چندین خانه تاریخی دیگر و چند حمام و مغازه های تاریخی نیز با خطر تخریب مواجه هستند، در شرایطی که بسیاری از آنها به دلیل نوع خاص سیاستگذاری ها و برنامه­ ریزی ها در این حوزه، هنوز در فهرست آثار ملی نیز به ثبت نرسیده اند.

وی تاکید کرد: چنانچه این شرایط همچنان ادامه یابد، با حذف تاریخ از چهره شهری مواجه خواهیم شد که حرف های زیادی را از تاریخ در دل داشته است، مطمناً در پی تداوم این چرخه، نسل های آتی کمترین شناخت را از پیشینه تاریخی خود خواهند داشت و این ظلمی بزرگ به تاریخ و مردمی است که تاریخ را ساخته اند.