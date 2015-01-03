بنياد خيرين حامی دانشگاه دامغان اعلام موجوديت كرد

عبدالعلی بصیری در گفتگو با خبرمگار مهر ضمن اشاره به ایجاد بنیاد خیّرین حامی دانشگاه دامغان گفت: این بنیاد با تأسی از سیره انبیاء، ائمه معصومین (ع) و انگیزه تجلی مبنای والای انسان دوستی، اشتیاق و اعتقاد انسان های مومن به ایجاد موجبات رشد و شكوفایی استعدادهای جوان كشور، بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیّرین و تشویق توانگران به تقویت و گسترش زیرساخت های آموزش عالی برای نخستین بار در دانشگاه دامغان تاسیس شده است.

وی با اشاره به اینکه این بنیاد با ۹ نفر عضو اصلی و سه عضو علی البدل که با رعایت تبصره یک و با رای مجمع عمومی به مدت چهار سال انتخاب شده اند، راه اندازی شد خاطر نشان کرد: فعالیت این بنیاد فرا ملی بوده و به منظور جذب كمك های افراد خیّر غیر ایرانی و یا ایرانیان مقیم خارج از كشور است و دفتر مركزی آن در دامغان قرار دارد.

رئیس دانشگاه دامغان در خاتمه با ابراز امیدواری از اینکه با تشكیل بنیاد خیّرین حامی علم این بنیاد بتواند با جذب خیّر در رشد و توسعه این دانشگاه و تامین امكانات و تجهزات مورد نیاز بیش از گذشته گام بردارد تصریح کرد: این دانشگاه با هشت دانشكده در حال حاضر چهار هزار و ۶۵۰ دانشجوی دختر و پسر در ۵۸ رشته تحصیلی دارد.