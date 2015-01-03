به گزارش خبرنگار مهر، سالهای مدیدی است که به دلیل مصرف بی رویه آب و افزایش چاه های غیرمجاز و نیز برداشت بیش از حد از چاه های دارای پروانه در کنار توسعه فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خدماتی، شاهد کاهش شدید آب های زیرزمینی و افت آبخوان دشت هستیم به طوری که با کاهش ۱.۵ متری در برخی چاه ها پدیده فرونشست زمین، افزایش میزان پیشروی شوری آب، بحران کم آبی و خطر خشک شدن دشت قزوین بروز کرده که موجب نگرانی مردم و مسئولان شده است.

مسئولان شرکت آب منطقه ای با طرح جدی این بحران در جلسات متعدد استانی و کشوری نظر مسئولان ارشد استان را جلب کردند تا با کمک به حل این موضوع دغدغه بحران کم آبی را چاره کنند.

در این میان راه حل هایی نیز به صورت برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیشنهاد و اجرایی شد که مقابله با چاه های غیرمجاز و انسداد آنها، کنترل برداشت آب از چاه های مجاز، پیگیری برقراری سهم آب استان از سد طالقان، نصب کنتورهای هوشمند، کمک به افزایش آبیاری تحت فشار، انتقال آب شاهرود و ارتفاعات دو هزار و سه هزار تنکابن در دستور کار قرار گرفت.

در این میان با کمک نمایندگان و استاندار برای جلب رضایت و موافقت مسئولان کشوری پیگیری لازم برای دریافت مجوز و اعتبار برای برنامه های پیش بینی شده صورت گرفت و خوشبختانه در هفته گذشته در جلسه ای بسیار مهم و حساس در دفتر دکتر لاریجانی رئیس مجلس با حضور چیت چیان وزیر نیرو و تمامی نمایندگان استان در مجلس، استاندار و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سرانجام تصمیمات مهمی برای استان گرفته شد که بارقه امید را برای حل بحران کم آبی در اذهان زنده کرد.

حمید قزوینی ،مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین در گفتگو با مهر درباره نتایج این جلسه مهم و بررسی وضعیت کنونی آب استان گفت: جلسه ۹ دی ماه در دفتر دکتر لاریجانی بسیار با ارزش و موفق بود و بخشی از نگرانی های مسئولان استان برای رفع کم آبی را برطرف کرد.

وی اضافه کرد: در سفر رهبری در سال ۸۲ رهنمودهای ارزشمندی از سوی مقام عظمای ولایت در خصوص رسیدگی به وضعیت آبی دشت قزوین ارائه شد که استاندار محترم این توصیه ها و گزارشی از تنگناهای آبی استان را ارائه کردند و خواستار مساعدت ضربتی و جدی وزیر نیرو در این زمینه شدند.

قزوینی بیان کرد: نمایندگان استان هم مشکلات کم آبی حوزه های خود در بخش شرب و کشاورزی را مطرح کردند و پس از ارائه گزارش تکمیلی توسط شرکت آب منطقه ای تصمیمات مهمی اتحاذ شد که تعیین سهم آب شرب از سد طالقان و موافقت با انتقال آب شاهرود مهمترین آن بود.

انتقال سهم آب از سد طالقان و تکمیل مطالعات انتقال آب شاهرود

قزوینی اظهارداشت: برای تامین آب شرب استان بیش از ۶۰ میلیون مترمکعب در شرایط کنونی نیاز داریم که برای ۳۰ میلیون مترمکعب تخصیص گرفته شده که باید از طریق خط انتقال ۱۱۰۰ میلیمتری انجام شود که با پیشنهاد دوراندیشانه مسئولان استان تقاضای افزایش سهمیه آب شرب تا ۶۰ میلیون مترمکعب داده شد که هم وزیر نیرو و هم ریاست مجلس ضمن پذیرش توضیحات کارشناسی با این طرح موافقت ضمنی کردند و مقرر شد برای جلوگیری از هزینه های اضافی در آینده در حال حاضر نسبت به احداث خط انتقال با حجم ۶۰ میلیون مترمکعب اقدام و ظرفیت خط انتقال آب شرب از ۱۱۰۰ به ۱۴۰۰ میلیمتر تبدیل شود.

این مسئول تصریح کرد: احداث این خط انتقال به طول ۶۰ کیلومتر بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و زمان اجرا نیز سه سال خواهد بود که توسط بخش خصوصی انجام می شود.

وی اضافه کرد: یکی از کارهای بسیار دوراندیشانه ظرفیت سازی برای انتقال ۶۰ میلیون مترمکعبی است که در مقایسه با خط ۳۰ میلیون مترمکعبی در هزینه های اجرا فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت که بسیار منطقی است و آینده طرح را تضمین می کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین یادآورشد: یکی از مشکلات در این بخش تعیین ردیف اعتباری بود تا بتوانیم طرح را عملیاتی کنیم که مقرر شد ردیف اعتباری" تامین آب شرب تاکستان" به ردیف اعتباری "خط انتقال آب شرب شهرهای استان" تبدیل شود که مجلس آن را تصویب کند که اجرای این طرح در کنار طرح قبلی برای تامین آب شرب پنج شهر بوئین زهرا، شال، اسفرورین، دانسفهان و سگزآباد و۳۰ روستا که ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشت با تبدیل شدن به ردیف اعتباری جدید با این کار ۴۰۰ میلیارد تومان برای مجموعه طرح ها در نظر گرفته خواهد شد و مشکل منابع مالی حل می شود.

به گفته وی با اجرای این طرح آب شرب ۹ شهر و ۹۵ روستای استان تا افق ۱۴۱۵ تامین می شود.

۳۴۰ میلیون مترمکعب آب در افق ۱۴۱۵

قزوینی همچنین گفت: این موافقت با درک مشکلات جدی کم آبی استان صورت گرفت و در کنار آن چشم انداز ۱۴۱۵ استان را ارائه کردیم تا دغدغه تامین آب در بیست سال آینده را تامین کنیم که در این راستا طرح انتقال آب از شاهرود مطرح شد.

وی اظهارداشت: در چشم انداز بیست ساله و افق ۱۴۱۵ نیاز آب شرب و صنعت استان ۳۵۰ میلیون مترمکعب برآورد می شود که در حال حاضر حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب از آب شاهرود به سد سفیدرود می ریزد و ۷۵۰ میلیون مترمکعب نیز ظرفیت رودخانه های ارتفاعات دو هزار و سه هزار تنکابن است که اگر از الموت رود و شاهرود حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب و دوهزار ۱۰۰ میلیون مترمکغب به استان اختصاص یابد قادریم با ساخت سد این میزان آب را ذخیره و برای نیازهای شرب و صنعت دو دهه اینده قزوین استفاده کنیم.

قزوینی اظهارداشت: مطالعه طرح انتقال آب از ارتفاعات شاهرود و الموت رود از سال ۸۹ آغاز شد اما چون وزارتخانه تصمیم گرفت این طرح به صورت مشترک برای سه استان تهران، البرز و قزوین اجرا شود در سال ۹۱ مطالعه متوقف شد که وزیر نیرو هنوز هم اعتقاد به اجرای طرح مشترک داشت که نمایندگان و مسئولان استان با تجربه سد طالقان مخالف این کار بودند و انتظار دارند آب شاهرود به صورت مستقل برای قزوین پیش بینی شود که سرانجام بررسی کارشناسی و تصمیم گیری نهایی بر عهده شرکت مدیریت منابع آب ایران گذاشته شد تا در یک سال آینده و تا پایان سال ۹۴ مطالعات طرح تکمیل و ارائه شود.

این مسئول اضافه کرد: این کار بزرگ بیش از یک هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد که مطالعات آن در سال ۹۴ و ۹۵ تکمیل خواهد شد و به صورت BOT و بیع متقابل توسط سرمایه گذار بخش خصوصی انجام می شود که با خرید تضمینی آب در چند سال سرمایه بازگشت خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین یادآورشد: امسال مناقصه برای انتخاب مشار طرح برگزار خواهد شد.

کسری ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعبی آب استان جدی است

قزوینی همچنین تصریح کرد: در کل استان حدود دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب مصرف می شود که دو میلیارد مترمکعب آن از آبهای زیرزمینی تامین می شود که متاسفانه ۹۱ درصد آن در بخش کشاورزی است که در حال حاضر با کسری مخزن تا سقف ۳۵۰ میلیون مترمکعب مواجه هستیم که با ساخت سد بر روی رودخانه شاهرود این نیاز تامین خواهد شد.

توسعه آبیاری تخت فشار در بحش کشاورزی ضروری است

وی بیان کرد: با آبیاری سنتی در کشاورزی در شرایط کنونی توسعه آبیاری مدرن کاملا محسوس است و اگر در سال های آینده حداقل پنج درصد آبیاری در مزارع به صورت تحت فشار و قطره ای تبدیل شود قادرخواهیم بود تا ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب را صرفه جویی کرده و در بخشهای مورد نیاز استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین اظهارداشت: مهندس رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در جلسه با وزیر نیرو و رئیس مجلس اعلام کرد که از مجموع ۳۰ هزار هکتار باغ انگور در تاکستان حدود هفت هزار هکتار از اراضی به دلیل کم آبی در حال خشک شدن و از بین رفتن است که با اجرای این طرح ها می توان از این مشکل جلوگیری کرد که مقرر شد استان قزوین همچنین به عنوان پایلوت کشاورزی مدرن هم انتخاب شود.

چاه های غیرمجاز مسدود می شود/ ۵۴۰۰ چاه مجاز و ۱۷۰۰ چاه غیرمجاز

در کنار همه کارهای انجام شده آنچه نگران کننده و بازدارنده برنامه های مهم برای تامین آب است افزایش چاه های غیرمجاز و عدم برخورد جدی با مسدود کردن این چاه هاست که تداوم آن با هدردادن منابع آب های زیرزمینی آینده دشت را تهدید خواهد کرد.

در این خصوص از قزوینی سوال شد چاه های غیرمجاز در استان چه تعداد است و برای مسدود کردن آن چه پیش بینی صورت گرفته است. که وی پاسخ داد: در قانون مصوب سال ۸۹ آمده است که چاه هایی که تا پایان سال ۸۵ حفر شده و به بهره برداری رسیده فرم یک تلقی شده و مجاز هستند که باید امروز هم تعیین تکلیف شوند و سهم آب آنها مشخص شود.

وی افزود: در حال حاضر یک هزار و ۱۸۰ حلقه چاه فرم یک در استان داریم و چاه های غیر مجاز هم در قالب فرم پنج هستند که تعداد آنها بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ حلقه است که برای مسدود شدن آنها با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با قاطعیت اقدام خواهیم کرد.

قزوینی تعداد چاه های دارای پروانه بهره برداری در استان را پنج هزار و ۴۰۰ حلقه عنوان کرد.

مسدود شدن۲۰۰ چاه غیرمجاز و صرفه جویی ۳۵ میلیون مترمکعب آب

قزوینی اظهارداشت: در دو ماه گذشته ۱۲۰ حلقه چاه غیرمجاز پر شده و ۸۰ حلقه آنها تقلیل منصوبات داشته که مجموعا تعداد ۲۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده که با خروج از چرخه این چاهها ۳۵ میلیون مترمکعب آب در استان صرفه جویی شده است.

وی از همکاری دادستانی و دادگستری، نیروی انتظامی و فرمانداری های استان در جلوگیری از فعالیت چاه های غیرمجاز تقدیر کرد.

روزبه: توسعه آبیاری مدرن در استان ضروری است

مرتضی روزبه استاندار قزوین هم درباره مسائل حوزه آب استان گفت:‌ اجرای سریع طرح مطالعه پروژه سد الموت‌رود بسیار ضروری است، همچنین حقابه استان از این پروژه باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار قزوین با تأکید بر اجرای پروژه‌های آبیاری تحت فشار و نوین در استان افزود: قزوین در اجرای این پروژه‌ها با مشکلاتی روبه رو ست، از این رو از رئیس مجلس درخواست شد امکانات بیشتری در لایحه بودجه برای توسعه این حوزه اختصاص دهند.

وی گفت: متأسفانه سهم استان قزوین در اجرای پروژه‌های آبیاری تحت فشار کمتر از پنج درصد است، که این موضوع نقص بزرگی بوده که همه باید برای رفع آن تلاش کنند که در این راستا پیشنها کردیم تا قزوین پایلوت آبیاری مدرن در کشور شود تا بتوانیم حجم بیشتری از اراضی را تحت پوشش آبیاری مدرن قرار دهیم تا مناب آبی استان حفظ شود.

حسینی: ۶۰ میلیون مترمکعب سهم آب قزوین از سد طالقان

حجت الاسلام مرتضی حسینی رئیس مجمع نمایندگان استان هم به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه با هماهنگی بسیار خوبی که بین نمایندگان و استاندار و مسئولان صنعت آب استان وجود داردپس از یکسال پیگیری های لازم از سوی مسئولان استانی و کشوری امروز توانستیم در دفتر رئیس مجلس مصوبات خوبی را برای استان بگیریم که امیدواریم بخشی از مشکلات ما را حل کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان تصریح کرد: در این نشست با اصرار و پافشاری نمایندگان موافقت اولیه شد تا سهم ۳۰ میلیون مترمکعبی سال های گذشته استان از سد طالقان با توجه به نیاز منطقه به ۶۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد و احداث خط انتقال با این ظرفیت در دستور کار قرار کیرد.

حسینی یادآورشد: در صورت اجرایی شدن این مصوبه آب شرب شهرهای قزوین، محمدیه، آبیک، شریفیه، بیدستان، محمودآباد، اقبالیه و الوند و ۱۰۰ روستا در سال های آینده تامین خواهد شد.

این مصوبات فرصتی را در اختیار مدیران صنعت آب استان قرار دهد تا همچنان با عزم جدی خود ضمن عملیاتی کردن طرح های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ضمن اقدام برای ساخت دو سد مهم نهب و بورمانک، زمینه توسعه آبیاری تحت فشار در بخش کشاورزی که بیش از ۹۰ درصد سهم آب استان را به خود اختصاص داده فراهم شود و در کنار آن با فرهنگ سازی و مدیریت مصرف و نیز نتسریع در نصب کنتورهای هوشمند در چاههای کشاورزی و تعطیل کردن چاه های غیرمجاز، کنترل برداشت چاه های مجاز برای تامین آب دشت قزوین که نیاز غذایی استان و کشور را تامین می کند در آینده نیز همچنان با جدیت اقدام کنند.

دشت قزوین از دشتهای بی نظیر کشور است که تنها با مدیریت منطقی در نحوه استفاده از منابع آبی موحود، اصلاج الگوی کشت و فرهنگ سازی برای مدیریت مصرف بهینه و نیز تغییر آبیاری سنتی به مدرن می تواندچون گذشته در امنیت غذایی کشور جایگاه ارزشمند خود را حفظ و ایفا کند.

گزارش: محمدرضا جباری