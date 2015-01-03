۲۰۰ میلیارد ریال به پروژه های عمران شهری کنگان اختصاص یافت

عباس جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اعتبارات از محل تملک داراییها است که در کمیته برنامه ریزی برای عمران و آبادی هر سه شهر به تصویب رسیده است.
وی افزود: امسال توجه خوبی به پروژههای عمرانی شهری شده به طوری که نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است.
جمشیدی بیان کرد: این اعتبارات در قالب ۴۱ پروژه تعریف شده که انشاءالله با بهره برداری از آنها تحول خوبی شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه تاکنون ۵۰ درصد این اعتبارات تخصیص پیدا کرده است، تصریح کرد: تا توجه به شرایط مطلوب آب و هوایی در این استان میطلبد شهرداران نسبت به تسریع در پروژه های عمرانی از هیچ تلاشی دریغ نورزند.
جمشیدی یادآور شد: تلاش داریم همه پروژههای عمرانی در سطح شهرستان را در اسرع وقت به اتمام برسانیم تا مردم بتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند.
فرماندار کنگان گفت: در سال جاری ۲۰۰ میلیارد ریال به پروژههای عمران شهری کنگان، بنک و سیراف اختصاص یافته است.
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