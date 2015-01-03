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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۰۷

عبداللهی:

حضور بانوان در کانون مداحان باعث ارتقا سطح جلسات خانگی می شود

حضور بانوان در کانون مداحان باعث ارتقا سطح جلسات خانگی می شود

گرگان - مدیرکل امور بانوان استانداری گلستان گفت:حضور بانوان در کانون مداحان باعث ارتقا سطح جلسات خانگی می شود.

فائزه عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مداحان اهل بیت به عنوان ثناگویان اهل بیت، هنرمندانی هستند که هنرشان بسیار گرانقدر است زیرا بهترین انسان ها و خلیفه های الهی را به ما معرفی می کنند.

وی افزود: افرادی که در زمینه مدح و ثنای اهل بیت فعالیت می کنند باید در درجه اول خود و رفتارشان در عمل نشان دهنده پیروی از اهل بیت باشد و بعد از عمل به این رفتار ها برای اشاعه این فرهنگ در جامعه تلاش کنند.

وی تصریح کرد: نیاز است، سیاست گذاران و برنامه ریزان با طراحی برنامه های آموزشی برای ارتقاء سطح علمی مداحان تلاش کنند.

عبداللهی خاطرنشان کرد: در این برنامه های آموزشی باید درباره پرهیز از تحریفات تاکید شود چرا که رفتار مداحان در جامعه تاثیر گذار است و زمانی می توانند تاثیر مثبت داشته باشند که خود اطلاعات لازم را درباره تاریخ اسلام و تبلیغات دینی داشته باشند.

مدیرکل امور بانوان استانداری گلستان ادامه داد: مداحان خانم نیز در گلستان فعالیت گسترده ای دارند به همین دلیل برای ساماندهی مبلغات سنتی و جلسات خانگی نیازمند حضور زنان در کانون مداحان اهل بیت هستیم.

وی بررسی عملکرد مداحان را از وظایف مهم کانون مداحان بر شمرد و گفت: باید شرایط طوری فراهم شود که جامعه مخاطب به عملکرد مداحان اهمیت دهد و متناسب با توانایی های مداحان در مراسم های مختلف حضور پیدا کنند.

وی اظهار کرد: کانون مداحان برخواسته از رای خود آن ها است و باید برای ارتقا سطح اعضای خود تلاش کند.

کد مطلب 2454495

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