دود ترافیک ملی در چشم البرز

به گزارش خبرنگار مهر، اگر قصد عبور از اتوبان تهران – کرج – قزوین را دارید، فرقی نمیکند مسافر کجا هستید، کرج، هشتگرد، تبریز، زنجان و یا ارومیه، ناگزیرید از پل فردیس عبور کنید، پلی که سالهاست هنگام غروب بیشتر شبیه پارکینگ طبقاتی است، این پل کرج معروفترین جای این کلانشهر به شمار میآید و تبدیل به نماد ترافیک این آزادراه شده است. داستان ترافیک پل فردیس مختص امروز و دیروز نیست، معضلی است که از سالهای گذشته آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.
بجز آسفالت، تابلوهای علائم رانندگی و … که عناصر پل را تشکیل میدهند دود اگزوز خودروها، صدای گاه و بی گاه بوق ماشینها که حکایت از اعصاب ضعیف رانندگانی دارد که از ترافیک به تنگ آمده اند، بوی لنت ترمز و قطار شدن ماشینها پشت همدیگر نیز تبدیل به عناصر لاینفک پل فردیس شده اند. براساس آمارها روزانه بطور میانگین ۳۰۰ هزار خودرو یعنی دو برابر ظرفیت موجود از اتوبان تهران - کرج عبور میکنند که شمار زیادی از آنها برای تعیین مسیر درتقاطع پل فردیس به هم می رسند و از آنجایی که حجم بالای ترافیک در این آزادراه مربوط به محدوده پل فردیس و کلاک است، مسئولان، حل معضل ترافیک را تعریض این محدوده از اتوبان تشخیص دادند.
ارمغان ترافیک اتوبان تهران - کرج برای البرزنشینان، آلودگیهای زیست محیطی است
اتوبان تهران کرج - قزوین به عنوان شریان اصلی مواصلاتی غرب و شرق کشور گرفتار معضل ترافیک است، ترافیک در محدوده پل فردیس مسئلهای نه منطقهای بلکه ملی است. اگر استهلاک خودروها و مصرف بالای سوخت را فاکتور بگیریم هدر رفتن وقت و آلودگی محیط زیست که روی سلامت جسمی، روحی، روانی افراد تأثیر میگذارد، ارمغان این معضل ملی برای البرز نشینان است و نکتهای که تعجب همگان را برانگیخته و به جدی ترین طنز روزگار تبدیل شده این است که اقدام مطلوب و محسوسی از سوی مسئولان شهری و استانی البرز که منجر به برطرف شدن این معضل دیرینه است، مشاهد نمیشود.
حال این نکته مهم را باید یادآوری کرد که؛ اگر امکانات اجرایی و مالی کلانشهر کرج جوابگوی حل سریع و مؤثر این مشکل نیست دولتمردان با هماهنگیهای لازم با وزارت راه به عنوان متولی اصلی و یا نمایندگان مردم در خانه ملت با هماهنگیهای لازم با مجلس شورای اسلامی، به تشکیل تیمی مستقل و کارآمد مبادرت ورزند تا با دادن اختیارات ویژه و خارج از بروکراسیهای متعارف نسبت به حل این مشکل اقدام شود.
با همه این تفاسیر ارائه شده؛ یکی از راهکارهای ساماندهی وضعیت ترافیک اتوبان تهران – کرج، تعریض و پنج لاین شدن این اتوبان از محدوده گرمدره تا پل حصارک است، چرا که اوج ترافیک این محور در این محدوده است، در همین خصوص افشین پیرنون مدیر ساخت و توسعه راههای استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار میدارد: آزادراه شهید همت و اتوبان تهران – کرج و همچنین بزرگراه جاده مخصوص کرج در محدوده پل کلاک به هم متصل میشوند و حاصل اتصال این دو آزادراه و یک بزرگراه ترافیکی سنگین است که وزارت راه برای سبک کردن این ترافیک تدابیری اندیشیده است.
تعریض آزادراه تهران - کرج مستلزم محدودیتهای ترافیکی خاص است
پیرنون یکی از این تدابیر اندیشیده شده از سوی وزارت راه را تعریض اتوبان تهران – کرج تا پل کلاک عنوان میکند و میگوید: پروژه تعریض آزادراه انجام شده است ولی در منطقه گرمدره به خاطر معارضین شخصی و ملکی و همچنین تداخل گالری متروی گرمدره این پروژه با رکود مواجه شده است.
این مسئول دلیل بلاتکلیفی این پروژه در حدفاصل متروی گرمدره را وقوع اراضی در قسمت جنوبی گرمدره در حریم آزادراه عنوان میکند و میافزاید: مذاکراتی در این خصوص با شهرداری گرمدره انجام شد ولی املاکی که در قسمت جنوبی آزادراه قرار دارد، در صورت تعریض دستخوش تغییراتی میشود و در حریم راه قرار میگیرد.
وی مشکل متروی گرمدره را وقوع سقف گالری مترو به میزان ۷۰ سانتی متر بالاتر از سطح آسفالت میداند و بیان میکند: گالری متروی گرمدره عملاً ۷۰ سانتی متر از سطح آسفالت بالاتر است به همین منظور باید آزادراه را ترفیع دهیم و این امر هم مستلزم محدودیتهای ترافیکی خاصی است.
مدیر ساخت و توسعه راههای استان البرز به استان شدن البرز اشاره میکند و اذعان میدارد: پروژه تعریض اتوبان زمانی که البرز هنوز استان نشده بود تعریف شده است و در حال حاضر هم ابزارهای مدیریتی و اعتبارات تحت اختیار استان تهران است.
پل فردیس یکی از موانع تعریض آزادراه است
این مسئول میگوید: با توجه به اینکه استان تهران قصد واگذاری منطقه شهری این اتوبان را به شهرداری تهران دارد و همچنین با محدودیت منابع مالی مواجه است این پروژه متوقف و بلاتکلیف مانده است.
وی ادامه میدهد: تعریض اتوبان تهران – کرج در منطقه حصارک از پیچیدگی خاص فنی و معارضین ملکی برخوردار است و چپ گردی که از سوی جاده مخصوص وارد محدوده پل کلاک میشود غیر قابل جا به جایی و تخریب است و همچنین در ضلع شمالی اتوبان باغ و در ضلع جنوبی املاک شخصی وجود دارد.
پیرنون معضل تعریض اتوبان تهران – کرج را وضعیت اراضی محدوده گرمدره، پل کلاک، پل فردیس و متروی گرمدره میداند و میگوید: پل فردیس یکی از موانع تعریض آزادراه است این پل دارای ۲ پل قدیم و جدید است.
وی در ادامه اذعان میدارد: رفع چنین معضلاتی کار یک یا دو دستگاه نیست و وزارت راه هم به تنهایی نمیتواند چنین معضلی را رفع کند.
وی میگوید: در جلسهای که در یازدهم تیرماه سال ۹۳ با حضور معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و مدیرکل نگهداری راه و ابنیه، مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی البرز، نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانداری البرز برگزار شد برای حل معضل ترافیک حد فاصل پل کلاک تا حصارک تقسیم وظایفی به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد.
۸۰ درصد از پروژه احداث پل بر روی رودخانه کرج انجام شده است
وی میگوید: طبق تفاهمنامه ای که منعقد شد شهرداری موظف به آزادسازی اراضی و تملک معارضین بخش تعریضی و اداره کل راه و شهرسازی البرز موظف به اجرای آسفالت و ایمن سازی و راهداری زمستانی شده است.
مدیر ساخت و توسعه راههای استان البرز میگوید: طبق این تفاهمنامه به شهرداری اجازه داده شده است با رعایت عرض مورد نیاز جهت تعریض آزادراه نسبت به احداث تقاطع غیر همسطح بر روی اتوبان اقدام کند.
این مسئول میگوید: هر اندازه از عرض آزادراه آزاد شود و بلا معارض تحویل اداره کل راه و شهرسازی شود، به سرعت آسفالت شده و گرهای از گرههای کور ترافیک برداشته میشود.
وی از احداث پل بر روی رودخانه کرج در راستای تعریض آزادراه یاد میکند و میافزاید: خروجی راست گرد به سمت شمال پل فردیس بر روی پل رودخانه کرج در حال ساخت است ولی به دلیل طرحهای زیباسازی و بالادستی در شهرداری کرج، شهرداری از ادامه کار جلوگیری میکند به همین منظور این پروژه در حال انجام مراحل واگذاری به شهرداری کرج است.
وی میافزاید: بیش از ۸۰ درصد از پروژه احداث پل رودخانه کرج و رمپهای آن انجام شده اما در راستای تعامل و برای اینکه هر دستگاهی ساز خود را نزند و این پروژه به صورت یکپارچه انجام شود در حال واگذاری به شهرداری است تا به عنوان بخشی از پروژه ساماندهی و تکمیل پل فردیس معضلی از معضلات ترافیک حل شود.
احداث قطعه یک آزاد راه تهران - شمال تا شهرستانک سهم عمدهای در تفکیک ترافیک دارد
مدیر ساخت و توسعه راههای استان البرز در پایان حل معضل ترافیک را منوط به تکمیل آزادراه شهید همت و اتصال آن به کمربندی شمالی کرج توسط وزارت راه و شهرسازی و احداث کمربندی شمالی و جنوبی کرج توسط شهرداری کرج میداند که در این راستا تفاهمنامه و صورتجلسه ای در حال نهایی شدن است.
در ادامه باید گفت؛ با تکمیل آزادراه همت و کمربندیهای شمالی و جنوبی عملاً استفاده کنندگان از راه بنا به نیاز و لزوم دسترسی به شمال یا جنوب کرج مسیر خود را از قبل از ورود به محدوده بحرانی گرمدره تا حصارک انتخاب میکنند، و مسیر استفاده کنندگان از جاده چالوس نیز در محدوده جهان نما از محور خارج و در منطقه حدود بیلقان به محور چالوس متصل میشود. و همچنین احداث قطعه یک آزاد راه تهران شمال تا شهرستانک سهم عمده و به سزایی در تفکیک ترافیک از مبدا خواهد داشت.
در پایان باید اشاره کرد؛ پل فردیس تنها شریان عبوری مسافران درون شهری و برون شهری و پل ارتباطی مسافران کرجی است که میخواهند از قسمتهای مرکزی شهر به قسمتهای جنوبی آن مانند فردیس، مارلیک، ملارد، اندیشه و شهریار بروند به همن علت صرف عبور آنها از این پل و تلاقی با ماشین آلات سنگین و مسافران مترو بر حجم ترافیک این محدوده میافزاید.
طبق تفاهمنامه ای که میان شهرداری کرج و اداره کل راه و شهرسازی البرز منعقد شده است، شهرداری موظف به آزادسازی اراضی و تملک معارضین بخش تعریضی برای حل معضل ترافیک شده است چگونگی فعالیتهای انجام شده و یا در دست اقدام شهرداری کرج در گزارشی دیگر منتشر خواهد شد.
گزارش: ساره نوری
عکس: محمدرضا جهانشاهلو
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