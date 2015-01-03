فتحعلی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۷ پروژه گازرسانی روستایی، ۶۵ پروژه گازرسانی واحدهای صنعتی و همچنین ساختمان جدید الاحداث اداره گاز شهر کوهین همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر در استان قزوین افتتاح می شود.

وی هزینه گازرسانی به این روستاها را که از توابع شهرستان های قزوین، تاکستان، آبیک و آوج هستند ۱۰۴ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال دانست و افزود: با گازرسانی به این ۱۷ روستا دو هزارو ۲۷۲ خانوار از نعمت گاز بهره مند خواهند شد و به این ترتیب ۷۲ درصد خانوارهای روستایی سطح استان از نعمت گازبرخوردار خواهند شد.



نجفی همچنین هزینه صرف شده برای گازدار شدن ۶۵ واحد صنعتی مزبور را ۱۹ هزار میلیون ریال برشمرد.

وی در ادامه بیان کرد: ساختمان جدید الاحداث اداره گاز کوهین نیز در دهه فجر افتتاح خواهد شد که امید است شرایط و فضای مطلوب تری به منظور ارائه خدمات به مشترکین محترم فراهم آید.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین در پایان با توجه به آغاز فصل سرما و افزایش مصرف گاز به ویژه در بخش خانگی از تمامی مشترکین درخواست کرد در مصرف ایمن و بهینه گاز تلاش کنند.

نجفی، صرفه جویی در مصرف را عامل موثر در استمرار ایمن گاز به تمامی هموطنان در سرتاسر کشور دانست.