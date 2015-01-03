به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در این خبر می نویسد: دو دیپلماتی که خواستند نامشان فاش نشود در رابطه با این توافق گفتند: مذاکرات ماه دسامبر منجر به توافق در برخی حوزه ها و تهیه فهرستی در این رابطه شده است.

به ادعای این دو دیپلمات، یکی از توافقات مهم توافق ایران برای انتقال بخش زیادی از اورانیوم غنی شده خود به روسیه برای تبدیل آن به سوخت است.

به گفته این دیپلمات ها در دور بعدی مذاکرات که در تاریخ 15 ژانویه در ژنو برگزار خواهد شد ایران و 1+5 در مورد میزان اورانیومی که در ایران باقی خواهد ماند مذاکره خواهند کرد.

یکی از موارد مهم اختلاف میان طرف‌ ها در مذاکرات اتمی ظرفیت غنی‌ سازی و اورانیوم غنی‌ شده در ایران است که بخشی از آن، به ادعای غرب می‌ تواند در ساخت سلاح اتمی استفاده شود.

آسوشیتدپرس به نقل از این دو دیپلمات می افزاید که نشانه‌ دیگری از پیشرفت میان طرف‌ها این است که مذاکره‌ کنندگان برای نخستین بار، در مذاکرات ماه دسامبر فهرستی از موارد بالقوه‌ ای را که بر سر آن اختلاف دارند، مدون کرده‌ اند.

دیپلمات‌ ها البته گفته‌ اند که اختلافات همچنان بر مذاکرات پیش‌ رو در ماه ژانویه، تسلط خواهد داشت. با این همه، به گفته آنها، حتی تهیه همین فهرست موارد اختلافی نیز خود، پیشتر، مشکل بود، چرا که فاصله زیادی میان طرفین وجود دارد.

این دیپلمات ها در عین حال گفته‌ اند طرف‌ها هنوز در مورد مقدار اورانیوم غنی‌ شده لازم برای انتقال در حال گفتگو هستند.

البته پیش از این نیز موضوع انتقال اورانیوم غنی شده ایران به کشورهای دیگر مطرح شده بود که تهران با آن موافقت نکرده بود.